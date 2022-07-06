25歲網紅「被塞冰櫃2個月」淪凍屍！抖音留最後身影　尪吃醋爆殺機

▲24歲女網紅被丈夫殺害藏屍冰櫃。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

四川蒼溪「冰櫃藏屍」案6日開庭審理。去年9月，29歲的王姓男子疑將25歲的妻子小芹殺害，後將屍體藏在臥室冰櫃裡長達2個多月，自己則照常接送孩子上學、和朋友聚餐。小芹生前是當地小有名氣的「網紅主播」，在某短影片平台上擁有15萬粉絲，累計獲讚100多萬。

據《澎湃新聞》報導，母親稱，小芹高中輟學，先在綿陽學習彩妝，後來到成都賣衣服。而王男畢業後先後在成都、廣州等城市工作，「在地鐵裡搞測量。」在成都打工期間，王男認識了小芹。

據死者朋友稱，2016年，小芹開始在成都做《英雄聯盟》陪玩主播，直播中，王男是她的粉絲，經常給她刷禮物。後來，兩人約了線下見面，之後便一起租房同居。

​

在一起後，小芹曾帶著王男去見父親。但小芹父親一見男方就不同意，「但是女兒喜歡，只能隨女兒去。」母親表示，她對兩人的關係並不看好，而早在2011年，她和小芹父親離婚，到青海西寧打工，對於女兒也無法干涉太多，「他們認識之後就經常吵架，一會兒又說算了，一會兒又在一起了。」

2018年5月，小芹和王男「未婚先育」生下一子，在孩子1歲多要上戶籍的時候，兩人才領證。既沒有辦婚禮，也沒有任何聘金，在母親眼裡，這並不意味著幸福的未來。

​

小芹一名朋友稱，後來兩人的關係出現了裂痕，王男曾告訴小芹，自己在成都有房子，最後證明這是謊言，「她感覺自己被騙了。」不過，這名朋友稱，這件事似乎沒有在小芹內心留下太多痕跡，「反正為了小孩，後面還是在一起。」

​

生完孩子後，小芹加入重慶一家直播公司做網路主播，後又簽約一家更大的公司，還回到王男老家四川蒼溪。王男的家在靠近江邊的一條街上，位於一幢8層大樓的頂樓。

▲小芹在某短影片平台上擁有15萬粉絲，累計獲贊100多萬。（圖／翻攝自微博）



​在這座小城裡，小芹逐步成為較有名氣的「網紅」，粉絲數更到了15萬多。兇手母親吳某曾表示，兒媳婦忙於直播，不怎麼做家務，也不帶小孩，「孩子上幼兒園前，都是我在帶。」為照顧小芹和孩子，王男也辭去工作回到蒼溪。

​

多名鄰居稱，兩人感情「看著不錯」，時常在樓梯間碰見兩人在晚飯後帶著小孩下樓散步。樓下有商戶說，曾看見王男將妻子從樓下背回家。在外人看來，王男「溫厚、老實」。附近一理髮店老板稱，小芹偶爾會到店來洗頭、剪頭髮，「人長得漂亮，也很隨和，會跟人聊天，但不會說起家裡的事。」2021年9月13日中午，小芹正在理髮店內洗頭，王男不久也來了，「喊她去吃飯，看表情和口氣似乎有些不耐煩」，而小芹則讓王男「別急。」

​

附近居民快遞大多存放在理髮店裡，小芹的快遞到後，一般是王男來取，「他（王男）自己也會有快遞，但不多。」理髮店老板說，2021年9月13日以後，小芹再也沒有去過理髮店。他沒有想到的是，就在小芹到理髮店洗頭的次日，即發生了命案。多名鄰居稱，警察曾介紹了一些案情，王男在9月14日早晨7時將妻子勒死，然後藏屍屋中，直至11月20日被抓。

​

母親透露，在那2個月裡，她試圖聯繫女兒，但電話打不通，視訊也沒人接。王男表示，「小芹旅遊去了」，並用一些對話截圖和小芹的語音應付她。但母親一再要求視訊，王男瞞不住才漏出馬腳。意識到情況不對，母親遂向警方報案。據她回憶，警方先後兩次前往王男住所，搜尋無果，直至11月20日警方突擊搜尋，才在冰櫃裡發現小芹的遺體，當場將王男抓獲。

母親說，警方告訴他，案發當天，王男用電線纏住小芹的脖子，致其死亡，又用膠布封了她的鼻子，拴住手腳，最後藏屍冰櫃，「那是事後王男專門買來的二手冰櫃。」

​

而在被抓前的2個多月中，王男表現得頗為「淡定」。上述理髮店老板稱，王男曾在11月初來取過一次快遞，「什麼也沒說，他本來話就不多，不怎麼跟人打招呼。」多名鄰居表示，9月14日至11月20日的2個多月時間裡，王男仍然接送小孩上下學，看起來和平時沒什麼兩樣，「直至被抓前幾天，還碰到他如常接送孩子去學校。」附近一家餐廳老板稱，那時還看到他和幾個朋友約在一起慶生，「氣氛很熱烈，看不出他像是有心事的樣子。」

▲兇手被逮捕現場。（圖／翻攝自微博）

一名王男的親屬表示，王男被抓後，曾給自己母親寫過一封信，交待「把娃兒好好撫養大」，也未對自己的行為進行懺悔，「他可能知道犯了這麼大的事，肯定活不成了。」

​

此前，有媒體報導稱，「（遇害者）在網上直播，或因打賞原因，跟多名男子發生曖昧，被其丈夫發現，心生仇恨。」甚至有知情人士透露，「王男發現妻子手機上有不雅影片，於是下了殺手。」對此，死者母親否認，她認為是王男「先在外面有人」，「王男知道小芹手機密碼，經常查看她手機，而王男的手機別人碰都不敢碰，他裡面有鬼。」

​

母親還提到，王男經常向小芹索取錢財。她認為，除了財務糾紛，兩人收入差距過大，也讓王男「心理變得扭曲」。小芹成為主播後，收入逐步增多。她曾經給朋友發過一張平台的薪資單，上面顯示她1個月最少賺兩三萬（人民幣，下同），多則七八萬。她還在朋友圈發過一條動態，感謝某短影音平台，改變了自己的人生。2021年，小芹在重慶買了房，總價100多萬，首付幾十萬，還買了價值30多萬的BMW。

​

母親還認為，王男有家庭暴力傾向，曾毆打小芹，導致她嘴部受傷，去醫院縫了3針，還曾沒收小芹的手機和銀行卡，不讓她出門。案發後，王男曾將小芹買的BMW拿去賣，在他即將收到賣車錢時，被警方逮捕。

​

幾個月來，母親想到女兒遇害，常常難以入眠。如今案子終於要開庭審理了，在青海西寧做小生意的母親連夜趕往四川參加庭審。她稱，事發後，曾和王男家人通過一次電話，「對方稱孩子留下的錢都給我們，只希望我們寫諒解書。」但被她拒絕，「要是我閨女把你兒子給殺了，你會原諒嗎？」母親稱，自己已委托律師提起刑事附帶民事訴訟，要求法院對王男從重處罰，並依法判決王男賠償受害人家屬90餘萬元。