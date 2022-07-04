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社會 社會焦點 保障人權

網美青青金主涉吸血20億 3／爽買名車豪宅遭法院扣押標的曝光

▲▼青青老公詐騙。（圖／爆料人提供）

▲香菱等人現身踢爆吸金過程 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、黃哲民／台北報導

21歲網美青青遭網路名人「小商人」爆料「致富密碼」，全靠背後邱姓金主，更指2人已登記結婚，並稱夫婦倆聯手詐財吸金，受害者達25人之多，《東森新媒體ETtoday》獨家接獲「兇版李毓芬」陳香菱等人控訴，遭邱等人騙走數百至上千萬。對此，吸金的許、張嫌犯因違反銀行法等罪，名下合計破億數筆房地產已遭法院裁定扣押。

香菱受訪指出，自從年初網紅小商人出面踢爆青青被邱仕偉利用來賺錢，甚至非法吸金坑殺投資人後，邱就開始打悲情牌稱「帳戶遭凍結」，僅能以現金給付利息，並協議於今年底退還本金，但從今年5月後，她再也領不到投資回饋金，進一步詢問，邱卻叫她到他委任的律師事務所，當場不承認投資事實，邱更指出「雙方是借貸關係」、「並且已還清」，根本與事實不符，讓香菱當場傻眼，認為自己應該遭騙。

▼青青背後金主涉違法吸金案。（合成圖／讀者提供／記者黃宥寧攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

香菱直白說「說難聽就是靠青青！」，她解釋，邱為了取信投資人，秀出購買國內、外地契給大家看，她身邊許多網美朋友，都曾跑來問過邱仕偉這號人物，因為邱開口閉口都是在邀約投資，因此她認為邱就是靠青青人氣流量來幫他吸金，最後她也無奈說，雖然不知道青青是否有參與其中（吸金詐騙）但2人拿著騙來的錢，買跑車又買房甚至出國爽爽玩，真的相當惡劣。

不僅香菱遭邱仕偉騙，也有數名被害人爆料指出，被疑為邱仕偉同夥騙走上千萬。對此，《東森新媒體ETtoday》獨家掌握偵辦進度，年初小商人踢爆青青吸金事件後，由中部地區機動工作站調查，初步有多達33名受害人完成筆錄，吸金金額高達3億3717萬元。

▼「兇版李毓芬」陳香菱站出來爆料，描述遭青青背後邱姓金主詐騙過程。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼青青老公詐騙。（圖／爆料人提供）

進一步消息指出，主嫌為操盤手許智軒、邱仕偉，但邱對受害者們連哄帶騙，要他們製作筆錄時強調「不是投資是借貸」想以脫法行為脫罪，狡猾的邱疑脫產給青青等家人。

《東森新媒體ETtoday》進入司法院案件查詢系統，發現許智軒、張大為等人，因違反銀行法等罪嫌疑重大，法官考量許等人有隱匿或移轉規避日後沒收程序之虞，為保全被害人日後追償，對他們名下約1億9058萬元房地產進行扣押，許等人一度提出抗告，仍遭高等法院台中分院刑事裁定駁回。

許智軒提出抗告理由，1.本件法務部調查局中部地區機動工作站，僅憑犯罪嫌疑人張等自首狀聲請扣押抗告人財產，顯不合法，2.縱認本件有實施扣押必要，也應審酌扣押範圍是否符合酌量比例原則；張大為抗告理由：1.抗告人僅是參與許智軒等投資海外輕原油期貨的投資人，屬受害者身分，且也在今年1月向派出所報案，遭犯罪嫌疑人許智軒詐欺，更並非為吸金集團首謀。

▼提供假投資報表取信投資人。（圖／爆料人提供）

▲▼青青老公詐騙。（圖／爆料人提供）

駁回理由指出，許等人以投資「海外輕原油期貨」，向投資人佯稱每月可獲取百分之3.5至6不等的紅利，招攬不特定多數人投資，吸引33人捧錢進場，金額合計達3億3717萬元，而該團隊招募資金達20億元。

進一步發現，許等人將資金轉到其他人名下帳戶，再以現金提領存款或轉匯方式存入，並用在期貨交易、購置不動產或車輛進行掩飾或隱匿違法犯罪所得，加上大筆資金流向不明，涉犯違反銀行法等罪，未來恐有追徵困難或脫產可能，因此扣押許等人名下多筆台中房地產。

《東森新媒體ETtoday》試圖聯繫張大為、許智軒，但截至截稿前，尚未取得對方回應。

網美青青金主涉吸血20億 1／「兇版李毓芬」踢爆詭詐攻心話術

網美青青金主涉吸血20億 2／操盤手人設「念心經打坐」超單純

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