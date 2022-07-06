史上最近留學！辣妹「出家門500公尺」到國外學校　本尊PO片認證

▲女生將赴俄國留學，新校離家僅500公尺。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近日一則「挑戰全網最短留學距離」的影片爆紅網路。影片中，一名年輕辣妹坐在船上，自述自己即將前往俄羅斯留學，而對岸就是俄羅斯的學校，距離其中國的家直線距離約500公尺，坐船僅需5分鐘。網友看後笑稱，「家裡的WiFi都可以連上學校。」

據《上游新聞》報導，7月2日，微博博主「寧老板留學生」發布影片稱「挑戰全網最短留學距離」。影片中，一名辣妹戴著墨鏡，坐在一條船上，指著岸邊一棟白色建築稱「那是我中國的家」，隨後又指著另一側岸邊的建築稱「紅色的建築是我俄羅斯留學的學校」。該網友稱，國內的家與俄羅斯的學校之間直線距離約500公尺，坐船約5分鐘，「還有比我更近的（留學距離）嗎？」

7月4日，發布影片的寧琳表示，今年31歲，黑龍江省黑河市愛輝區人，此前她在國內就讀大學本科，教育相關專業，畢業後也從事過教育相關工作，目前還是一名兼職模特。

2020年，寧琳開始準備出國留學的各項事宜，目前已經在國內讀了1年預科。按照計劃，今年9月她即將去俄羅斯布拉戈維申斯克國立師範大學就讀教育專業碩士，影片中的幾棟紅色建築，正是這所大學的教學樓。根據地圖顯示，這所大學位於中俄界河黑龍江的左岸，另一側則是黑河市愛輝區。拍攝影片時，寧琳正乘坐船隻遊黑龍江。

寧琳告表示，疫情之前，對於黑河市當地居民來說，去俄羅斯是家常便飯，從黑河出境前往俄羅斯十分方便，普通遊客提前一天辦理旅遊簽證即可。

此前，寧琳經常坐船去對岸的布拉戈維申斯克市遊玩，除辦手續等流程，乘坐交通工具的時間僅幾分鐘，甚至可以「早上起床後，可以坐最早的一班船到對岸，下午就可以坐船回國吃飯」。寧琳說，「今年跨江大橋、跨江索道已開通，未來會更加便利。」

按照計劃，俄羅斯布拉戈維申斯克國立師範大學將在今年9月份開學，目前，寧琳還未收到校方通知是否需要前往布拉戈維申斯克線下上課。

寧琳表示，如果9月需要去俄羅斯上課，黑河出境通道又因特殊原因（比如疫情管控、天氣等）不開放的情況下，她就需要繞道，從黑河到哈爾濱市，再依據航班情況，去北京或者廣州等城市坐飛機到莫斯科，再轉機到布拉戈維申斯克市，「整個行程約1萬4千公里。」寧琳表示，目前她還沒有預訂機票，正在等學校的通知。