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民進黨「僅2立委」發文挺林智堅　他喊：事情大條了

▲▼ 。（圖／林智堅臉書）

▲周偉航表示，綠營民代僅有柯建銘、鄭運鵬兩位曾發文替林智堅論文案辯護。（圖／林智堅臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」疑雲持續延燒，引發外界熱烈討論「換堅」可能信，昨晚間更傳出總統蔡英文連續兩天開會討論其爭議。不過，筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航就以一項統計資料點出，綠營民代在論文門事件的態度低調，僅有「2位」立委公開發文挺林智堅，驚呼「事情大條了！」

周偉航28日在政論節目《新聞面對面》上表示，針對林智堅在論文、球場爭議後，民進黨立委臉書參戰情況一反常態，採取相對低調、冷淡的隔岸觀火的策略去進行表態。

▲▼ 。（圖／林智堅臉書）

周偉航以銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心應用源大數據uMiner平台，分析7月4日至25日的FB、Youtube、PTT等內容資料指出：

1，2020年攻擊「李眉蓁論文案」的民進黨立委，包括王定宇、林俊憲、趙天麟、羅致政等共18篇。

2，2021年護航「新竹縣市合併」的民進黨立法委員，一口氣衝出包括柯建銘、鄭運鵬、陳歐珀、王定宇等共30篇。

3，2022年近期緊咬「新北市恩恩案」民進黨立法委員，包括王定宇、賴品妤、鄭運鵬、高嘉瑜、林俊憲等共26篇。

4，林智堅「論文門事件」，僅有2篇護航文章，其中都出自民進黨立委柯建銘（統計截止後，追加鄭運鵬委員有臉書發文，總共3篇）。

▲▼ 。（圖／林智堅臉書）

▲▼ 。（圖／林智堅臉書）

▲柯建銘替林智堅論文案發文辯護。（圖／柯建銘臉書）

周偉航從分析數據歸納結論表示「多麼的人情淒涼」。他表示，為什麼大家都不出來站，講白一點，雖然棒球場全國有感，不過在論文案這件事情，只要有經驗、讀過一點書的人都知道事情大條，最好不要碰！

周偉航指出，近期民進黨一些人出來護航的論述「不忍卒睹」，以我們學術界的角度來看，實在是看不懂在講什麼，倒不如自己拿一塊冰棒回家吃一吃，夏天涼快點，不要火氣那麼大，你們出來講只是讓事情更難看，奉勸之後出來開記者會辯護論文案，最好找個教授來開比較好。

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林智堅論文柯建銘蔡英文民進黨

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