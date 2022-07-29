林智堅競辦稱論文原創　大學教授揭3點突兀：全都說錯

▲民進黨桃園市長參選人林智堅 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅競辦發言人黃韋鈞日前提出3點說法，證明林智堅碩論合寫作邏輯，「絕對是原創沒有抄襲的可能性」。世新大學教授游梓翔28日則指出，林智堅陣營提出的3點說明全都說錯，非常可惡。有句話說「不能說服他們就搞亂他們」，看來現在成為林智堅陣營論文自救的招數。

游梓翔於臉書發文表示，林智堅發言人黃韋鈞說，余正煌論文有「3點突兀」，認為林智堅論文較符合邏輯，故能證明林智堅論文才是原創，「絕無抄襲」。最後卻又說這並不是在指控余正煌是抄襲。

游梓翔表示，黃韋鈞指出的3點是，第一，林智堅論文用第一人稱「我們進一步追問」來談民調，但余正煌論文明明使用林智堅總部民調，卻也使用「我們」如何如何來稱呼民調。第二，林智堅論文將棄保蔡仁堅作為依變項，余正煌則沒有設定依變項，卻有關於依變項的段落。第三，林智堅論文假設高學歷者會支持蔡仁堅，但使用同樣數據的余正煌卻假設高學歷選民會支持林智堅。

游梓翔指出，只要看過余正煌論文，便知上述3點其實扭曲余正煌論文內容。首先，余正煌論文除了所附問卷中的「我們」，總共寫了36次的「我們」，代表的都是研究者，沒有任何一個「我們」是以原始民調的執行者自居，且余正煌在論文一開始就感謝林智堅總部提供民調資料。

游梓翔續表示，其次，余正煌論文有「依變項」段落（頁15至16），設定的「依變項」是「選民的投票抉擇」（頁15），林智堅論文設定「依變項」名稱和余正煌一模一樣，也是「選民的投票抉擇」，連對依變項的說明用語「主要在探討選民將投票支持誰」（頁13），也和余正煌的一模一樣。

游梓翔表示，最後，余正煌論文從頭到尾假設的都是高學歷者會支持蔡仁堅，低學歷者會支持林智堅，這是因為錯誤地認定林智堅是「准」碩士，而林智堅論文這點和余正煌一樣，包含「准」碩士的錯誤用詞在內。

游梓翔說，就算說服不了人，目的是想讓大家混亂，也不能用不實的話來混淆視聽，這樣實在太違規。