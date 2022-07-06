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月薪4萬4！　湖州法華寺徵資料整理員引數百人報名

▲浙江湖州法華寺。（圖／CFP）

▲浙江湖州法華寺。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

浙江湖州法華寺4日發布徵人資訊，包括文史資料整理員、廚師及花木工人。其中，文史資料整理員月薪1萬元人民幣（約4.4萬元新台幣），工時朝九晚五、週休二日等福利，引起外界關注。根據寺院方面的說法，消息一出，已經吸引數百人投履歷報名。

▲浙江湖州法華寺。（圖／CFP）

招聘資訊顯示，文史資料整理專員工作內容為收集、整理寺院相關文獻史料，負責寺院新聞稿、發言稿及工作總結撰寫等。應聘條件要求本科及以上學歷，古典文獻學、漢語言文學、中文、新聞、歷史等相關專業，試用期2個月，錄用後月薪10000元。工作時間09：00至17：30，週末雙休。

廚師的應聘資格則是60歲以下，限男性；具備廚師技能，擅長素食菜品；負責寺院早、中、晚三餐；有健康證，無不良嗜好；有佛教信仰者優先。包吃住，做六休一，月薪8000元。

據了解，法華寺曾於2020年7月招聘抖音短影片編導一名，目的是挖掘寺廟適合抖音、適合年輕人的傳播方式，增強大家對於佛教的理解和興趣，提高法華寺的知名度，進而帶來客流和未來潛在的收益，法華寺當時開出的開出萬元月薪一度引起外界關注。

公開資訊顯示，湖州法華寺位於太湖南端，又名白雀寺，為太湖沿岸歷史最為悠久的佛教名剎之一。相傳在南北朝時期，一位名叫道跡的尼姑在此每日念誦法華經長達20年。而每當道跡念經時，總會出現一群白雀在旁旋繞，當地人便將此山改稱為白雀山。

道跡圓寂後，其弟子將其靈骨藏於寶龕，歸葬於她經常念經的山屋後，上覆青石板。過了數年，青石板間突然生出一朵青蓮花，人們認定道跡為觀音的化身，於是便在她的歸葬處建造一座「真身殿」。

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