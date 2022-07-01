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全聯收銀員辱女客是小偷！林敏雄被求償　法院判賠「驚人金額」

▲▼老公嘗試去超市買菜，結果每2-3分鐘就打給老婆一次。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲法官認為全聯員工大聲喧嚷要求檢視顧客提袋，暗指顧客偷竊的言行無禮。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

台中1名婦人帶小外甥女到全聯購物時，被結帳櫃台人員要求檢視提袋，並當眾羞辱「讓妳自己打開是給妳面子」，小外甥女被嚇到當場崩潰，婦人不滿被當小偷，向全聯總公司和負責人林敏雄連帶求償1元並書面道歉，台北地院1日判決認為，全聯員工態度無禮，侵害婦人名譽，公司應賠償精神損害1元，但免道歉。

這名婦人是在2019年5月12日，先到家樂福等其他商家購物後，再到全聯台中大墩分店採買，婦人提告指出，她在全聯結帳時，已經告知櫃員，她提袋內還有其他私人物品，但結完帳要離開時，卻被謝姓女櫃員攔阻，要求打開提袋供檢查。

婦人認為，當時防盜門鈴沒有響，質疑全聯並沒有公告顧客必須接受檢查，並要求調閱監視錄影證明清白，結果謝女拒絕，並說「會照阿，照出來就難看了」、「讓你自己打開是給你面子」，還故意大聲喧嚷，使其他顧客投以異樣眼光，外甥女因此情緒崩潰，婦人只好無奈打開提袋供檢查，還要擔心被人拍下經過po網，會讓她遭網路酸民數落、霸凌。

▲超市,結帳（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲婦人在結帳時，為了是否需要打開提袋供檢查，和結帳人員發生爭執。（示意圖／Pixabay）

婦人原本到台中地檢署控告謝女涉嫌公然侮辱、強制、非法搜索等多項罪名，檢察官處分不起訴確定後，向台中地院申請交付審判，也遭法官駁回後，轉向台北地院，直接向全聯總公司以及負責人林敏雄，請求侵害名譽權的賠償1元，並要求書面道歉。

全聯則主張，公司教導員工擔任收銀工作時，主動詢問顧客是否有商品仍未結帳，目的是發生不必要的誤會，謝女行為並沒有違法。

但北院法官認為，謝女的言行，已經不是單純的提醒或詢問，在沒有證據的情況下，態度無禮，在大庭廣眾下斥責辱罵婦、暗指婦人是竊賊，足以其他顧客產生婦人是順手牽羊貪小便宜的負面印象，使婦人精神感受痛苦，而全聯應為聘僱員工負起連帶責任，賠償婦人精神上損害1元，但不用書面道歉，另外無證據顯示負責人林敏雄在經營或員工教育上有違法之處，免賠也免道歉。

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