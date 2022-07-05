被罵「腦袋瓜長瘤」！工程師槓上火爆老闆　撕破臉提告結果出爐

▲范姓工程師不滿被老闆在開會辱罵，帶警察上門理論，竟更惹怒老闆開罵「你這個腦袋瓜長瘤」，氣得一狀告上法院。（圖／取自免費圖庫Pixbay）



記者蔡怡萍／台中報導

一名任職台中某電子公司的范姓軟體工程師，怒控林姓老闆在會議中羞辱痛罵他，他帶著警方上門要求老闆提供開會錄影畫面，老闆更被激怒、在公司門前騎樓直接飆罵「你這個腦袋瓜長瘤」、「垃圾」、「王八蛋」，台中地院檢視了現場警方錄音後，認為林姓老闆以公開方式侮辱范男，依公然侮辱罪判拘役20日，可易科罰金；而民事部分須賠償1萬元，可上訴。

根據判決，林姓男子為台中一間電子企業公司負責人，范姓男子是公司內軟體工程師，2020年9月14日上午公司開會時，因為林男對范提出的工作報告不滿而出言痛罵，甚至出手推打，不甘受辱的范男隔天在警察陪同下，到公司找林男，要求提供前一天的開會錄影畫面。

沒想到此舉惹火林男，他怒吼「帶警察來已經破壞遊戲規則」，失控在公司騎樓飆罵「自己秤秤斤兩，王八蛋」、「垃圾」、「你這個腦袋瓜長瘤，跟我下跪才有機會，要不然就不要談了」，范男直接藉此對林提出刑事與民事告訴。

林男辯稱，這些詞語只是他脫口而出的「口頭禪」，「你這個腦袋瓜長瘤」僅係認為范搞砸工作仍搞不清楚狀況，並無侮辱犯意，且范工作上的疏失導致公司重大損失，事後又敷衍草率，因此被離職，才到現場挑釁，事發現場又只有2人在場，名譽損害也相當輕微。

台中地院審後認為，林男僅因細故、未能克制情緒，以理性和平的方式與對方溝通，卻出言公開侮辱，實有不該；且犯後否認犯行、態度不佳，也未達成和解、賠償，依公然侮辱罪處拘役20日，可易科罰金；而民事部分范男提出72萬精神賠償，日前判決出爐，法院認賠1萬元較為合理，仍可上訴。