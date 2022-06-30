麥當勞神秘代號太可愛　妹子求解！釣出麥胞曝「小圓」真面目

▲原PO在麥當勞點餐聽到可愛代號。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

在麥當勞聽到「神秘代稱」，讓她超好奇這2個字代表什麼，意外釣出員工現身解答。一位女網友在Dcard發文，說她點完餐後，聽到員工在裝餐點的時候，問了同事「請問有小圓嗎？」讓她瞬間被萌到，忍不住好奇，「請問有人知道小圓是什麼代號嗎？聽起來好可愛！」話題引發熱論。

這位女網友以「請問有人知道麥當勞小圓是什麼嗎？」為題發文，文中還貼出一張心花朵朵開的貼圖，「今天去麥當勞點完餐，聽到員工在裝餐點的時候問『請問有小圓嗎？』請問有人知道小圓是什麼代號嗎？聽起來好可愛。」

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貼文一出，就有麥胞現身解答，「單塊的原味炸雞」、「小原：一塊炸雞的意思（小塊原味）。大原：一份原味炸雞的意思。」看到答案後，原PO也笑呼，「謝謝解答，下次就決定吃小圓啦！」

▲原來「小圓」指的是小塊原味炸雞的意思。（圖／業者提供）

不過，其實似乎並不是每間麥當勞都這樣用，「我們店是講原大包、原小包，我之前在北部上班是講兩原（一個大原）、2原（2個小原），剛調來中部超不習慣的，有些講法都不一樣」、「我們店說一原」、「有些店是說小原／大原／小辣／大辣，就是一塊炸雞、兩塊炸雞，然後原味還是辣味，也有些店是說一原二原一辣二辣」、「一隻原味麥脆雞的意思。但我們都說短原、長原」、「我們都說原小包或原大包，哈哈哈哈哈哈！」