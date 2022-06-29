月薪67K都給老婆！中油員工只有5千零用錢　竟走歪路貪230萬

▲中油大林廠外觀。（圖／翻攝自Google Map攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

中油日前才爆高層貪瀆弊案，高雄地檢署最近追查又發現，大林廠洪姓採購事務員涉嫌與2間廠商聯手，以虛報收據、盜蓋主管印鑑核銷請款，10年來詐領金額達230多萬。檢方查出，洪姓事務員每個月月薪6萬7000元，但老婆只給他5000元的零用錢，他竟聯合廠商一起虛報、詐領請款，今（29）日偵結依貪污罪嫌將他起訴。

中油1月底爆出煉製事業部執行長徐漢貪瀆弊案，徐漢辦公室被搜出新台幣2700多萬元現金，無法合理交代來源，與劉姓白手套一起遭檢方聲請羈押獲准。但2月份就又傳出，中油大林煉油廠洪姓事務管理員因在外欠債，涉與兩間廠商聯手，盜取主管印鑑虛報採購物品請款。

高雄地檢署調查指出，負責辦理採購業務的洪男為償還私人賭債，涉與陳姓廠商以及另間販售五金用品的廠商共謀，自2020年3月起到去年4月30日虛報購買軟管、棉手套等請款單，再持陳姓廠商提供不實收據，盜取主管印鑑完成簽核，向中油會計核銷請款，金額達94萬8728元，洪男約分得84萬元。

此外，檢調人員經調閱中油公司購物明細表，發現洪男自2012年5月起至2020年2月間也有以陳姓廠商收據核銷，金額高達371萬9615元，可見除了這次查出的94萬外，兩人先前可能已請領371萬多元，私下再分成的可能性。另間五金廠商部分，洪男則是自2012年到2018年以同樣手法和廠商共謀，持虛報收據向中油核銷請款共82萬2140元。

雖然洪男事後因擔心東窗事發，去年5月底前往高雄地檢署自首，但僅坦承自109年底起浮報採購物品數量金額，以及盜蓋經理職章等偽造文書犯行。請領款項也是為了清償中油先前積欠貨款，否認有私吞款項，自首內容避重就輕。

檢方調查，洪男自首前還先打給陳姓廠商5通電話，且檢調人員搜索時竟未能查獲高達417筆相關帳冊核銷資料，據此研判應是講好由他出面自首偽造文書，以掩飾兩人聯手詐領公款事實。且兩人偵查期間原辯稱沒詐領公款，直到相關證據證述出爐才改口坦承部分貪污犯行，高雄地檢署今年2月將洪男和陳姓廠商約談到案後，以有勾串證人、逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

檢方後續偵辦時發現，洪男的月薪雖有6萬7千元，但都直接匯給老婆，老婆再給他5000元當零用錢，洪男在外積欠的250多萬元的信貸，可能因此才鋌而走險，洪男事發後坦承犯行，並繳回不法所得230多萬元。檢方今日偵結，依貪污罪嫌將洪男、陳姓廠商提起公訴。