林智堅論文封面英文第一個字就拚錯！黃子哲：根本是場災難





▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（圖／翻攝林智堅臉書）



記者羅婉庭／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅遭爆涉論文抄襲。國民黨文傳會副主委黃子哲今天透過臉書加碼爆出，林智堅碩士論文研究題目，其英文翻譯出現錯別字，大酸學術論文的品質實在令人堪慮。

國民黨文傳會發言人黃子哲今（5）日晚間在臉書發文指出，林智堅在中華大學碩士論文研究題目為「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，英文翻譯的第一個字你寫Evaluatiing，但「評估」的動詞是Evaluate，動名詞加上ing是Evaluating，林智堅的翻譯多了個i，連在碩士論文的封面的標題的第一個英文字都拼錯，這個學術論文的品質實在令人堪慮。

黃子哲說，林智堅出來開記者會嚴正駁斥，甚至揚言提告，一副對自己論文信心滿滿的姿態，他對於智堅提出來的說法有諸多破綻容後再論，但中華大學碩士論文研究題目為「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，英文翻譯的第一個字你寫Evaluatiing，但「評估」的動詞是Evaluate，動名詞加上ing是Evaluating，林智堅的翻譯多了個「i」。

黃子哲指出，很明顯這就是個錯別字，其實平時無論有口誤或筆誤在所難免，可是連在碩士論文的封面的標題的第一個英文字都拼錯，這個學術論文的品質實在令人堪慮呀，「林智堅要不要再檢查內文中還有多少錯別字？」

黃子哲強調，林智堅曾在臉書附和總統蔡英文的雙語國家政策，並寫下「雙語國家進行式，和世界交朋友」的文字，但如此離譜的錯誤或程度，別說交朋友，恐怕連交作業都很困難，這樣的碩士論文簡直像是個災難，錯誤不在大小，態度是關鍵，林智堅應該勇敢出來面對並檢討論文抄襲甚至是品質的問題了。