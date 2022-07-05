　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

公園下象棋翻臉！桃園男打不過用砍的　躲過殺人未遂罪

▲桃園市方姓男子今年2月間在中壢區中正公園與左姓男子下象棋，卻口角起爭執，方不滿被左壓制在地上，持西瓜刀猛砍其頭部與大腿各一刀送醫急救撿回一命。（示意圖／視覺中國CFP）

▲方姓男子今年2月間在中壢區中正公園與左姓男子下象棋，卻口角起爭執，方持西瓜刀猛砍左男頭部與大腿各一刀。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市方姓男子今年2月間在中壢區中正公園與左姓男子下象棋，卻因細故發生爭執，左將方男壓制地上，已酒醉的方男起身後心有不甘，回身取出1把西瓜刀朝左男頭部與身體右側猛砍幾刀，導致對方頭部、身體與右大腿等處被砍傷，現場血流如注，方男行兇後隨即離去，現場路人趕緊打電話給119將左男送醫急救才撿回一命；桃檢複訊時，方男坦承有砍人，但否認有殺人之意圖，檢方根據警方現場蒐證與目擊證人指控，偵結依傷害罪嫌起訴。

檢警調查，65歲的方姓男子曾有殺人未遂前科，2017年才假釋期滿，今年2月12日下午1時許，方男酒後在中正公園與左姓男子下象棋，未料卻發生口角，方男被左壓制在地上，左後來放開讓方起身，未料方折回原先座位後取出西瓜刀，朝左頭部、身體右側等處砍殺，導致左前額15公分撕裂傷、右手肌腱斷裂、右側大腿撕裂傷等傷勢，當場血流如注，方男見左流血後才罷手，其餘路人見狀趕緊叫救護車將左送醫急救，經急救後幸運撿回一命，中壢警方將方男依殺人未遂罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，方男坦承以西瓜刀攻擊左男受傷，但否有殺人之意圖，辯稱與左並不認識，只下過一兩次棋，當天下棋時發生口角，他兇左男，左就將其壓制在地上，後來起身後回去拿西瓜刀砍左，看到左流血後就沒再攻擊等語；檢方也根據目擊證人證詞，方被左打趴在地上還踹他，酒醉的方回去持西瓜刀攻擊左男等語。

檢方根據警方蒐證與現場勘驗照片佐證，左姓男子醫院驗傷證明等證據，因方男下手時並未朝致命處攻擊，看見左流血後即停止攻擊，自難以憑藉有致人死之犯意，偵結依傷害罪嫌將方提起公訴。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

【更多新聞】

林智堅論文抄襲風波又被炒　鄭文燦：這樣太low了

桃園瞬間驟雨水深半個輪胎　網譏「滑水道開始營業」畫面曝

桃園工地死亡意外！工人9樓電梯井墜落　送醫搶救不治
 

►台東熱氣球、天空之鏡爽玩4日才1999元！

ET快訊
快訊／捲林智堅論文抄襲疑雲！余正煌身分曝光　調查局也說話了
癌症年輕化！營養師曝8種「易致癌食物」
「6種人」患長新冠風險最高　專家也難估痊癒時間
快訊／羅志祥緊急就醫！　開唱剩4天
說好外面蹭卻整個放進去！按摩妹控老司機性侵　結局逆轉真相曝
好市多1公斤金條再上架！　網見「這價錢」讚：有賺頭
新北男不敵美人計！遭5煞持槍擄走
女友離過婚！多金帥男「見成人直播」綠炸崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

坐博愛座被狂念「你越線了」　男遭控性騷...一聽和解條件傻眼

獨／6高中生半夜上演格鬥戰　母湯真相曝：要勸阻同學無照騎車

公園下象棋翻臉！桃園男打不過用砍的　躲過殺人未遂罪

說好外面蹭卻整個放進去！按摩妹控老司機性侵　結局逆轉真相曝

蘆洲男替友扛3萬元賭債反悔　不敵美人計！遭5煞持槍擄走

被罵「腦袋瓜長瘤」！工程師槓上火爆老闆　撕破臉提告結果出爐

捲翁茂鍾勞動時數造假案遭彈劾　前南檢檢察長：對地檢署不公平

快訊／國1南向后里段「5車連環追撞」1女送醫　回堵5公里

桃園工地死亡意外！工人9樓電梯井墜落　送醫搶救不治

結婚40載抓包夫外遇！正宮求償80萬　小三辯：把他當爸爸

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

9人7狗去澎湖全暈船！　「阿金」緊張到面壁

Lulu曝和黃宣是同↘胞～　讚他「地才型主持人」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

遇車想插進賣場排隊線　團結防守成功：送啦！

男友神回避女友陷阱題XD　求生慾爆棚認真提問裝蒜

《非常律師禹英禑》朴恩斌超會演　自閉症律師開庭...甩開偏見！

坐博愛座被狂念「你越線了」　男遭控性騷...一聽和解條件傻眼

獨／6高中生半夜上演格鬥戰　母湯真相曝：要勸阻同學無照騎車

公園下象棋翻臉！桃園男打不過用砍的　躲過殺人未遂罪

說好外面蹭卻整個放進去！按摩妹控老司機性侵　結局逆轉真相曝

蘆洲男替友扛3萬元賭債反悔　不敵美人計！遭5煞持槍擄走

被罵「腦袋瓜長瘤」！工程師槓上火爆老闆　撕破臉提告結果出爐

捲翁茂鍾勞動時數造假案遭彈劾　前南檢檢察長：對地檢署不公平

快訊／國1南向后里段「5車連環追撞」1女送醫　回堵5公里

桃園工地死亡意外！工人9樓電梯井墜落　送醫搶救不治

結婚40載抓包夫外遇！正宮求償80萬　小三辯：把他當爸爸

「最正經理」孟潔發文告別《全明星》　認不捨：決定好好說再見

手搖飲最瘦配料Top4！「台灣特有種」只有2大卡　90%都水…專家推爆

柏霖返部落竟遇「2大魔王」！　一見溪水突喊：想脫光衣服

上海將對9個行政區「全員核酸篩查」　連續報告多例本土感染

快訊／捲林智堅論文抄襲疑雲！余正煌身分曝光　調查局也說話了

在班上是問題小孩！陳仙梅驚見「7歲兒獨力組好櫃子」：興趣更重要

全聯跨界合作vacanza飾品！4款「高顏值甜點」期間限定開賣

黃泰龍代掌兵符還沒首勝又遇下雨：是不是Josh發威...

長榮股價大跳水！　中環認賠殺出虧損近2500萬

從頭涼到腳！夏日熱銷「涼感小物」盤點，擺脫濕黏煩躁

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

社會熱門新聞

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

第一女優票選！吳夢夢跟娃娃都輸「她」

噴藥驅蛀蟲竟沒清場　害1家4口中毒4歲女童慘死

獨／電梯伯也傳是青幫兄弟　屁孩嚇傻賠錢求放過

沒立中柱挨罵自私　夫妻討50萬結局曝

小五男童遭霸凌「波比跳」　二審獲國賠

榨乾老婆仍不滿足！軟爛人夫向外發展　她崩潰訴離

政院高官「偷人妻」直擊！　還濫權允諾幫升官

土城深夜爆全武行　21歲男帶槍談判遭圍毆

獨／型男英文師落水19年　因5字重啟尋人

彰化暴雨街道淹水　客戶拒收外送員傻眼

快訊／臥室午睡遇火警！恆春6歲童不治

屁孩打老翁　帥大叔勸架現身

霸王客未付高雄➡新北車費1萬元！運將怒提告

更多熱門

相關新聞

公園驚見小馬優閒吃草　女警安撫餵水

公園驚見小馬優閒吃草　女警安撫餵水

中壢區龍江公園上週六凌晨突然出現一匹黑色小馬，悠閒在公園內散步吃草，有市民察覺後報警處理，警方擔心馬匹發現有人靠近暴走，派出女警到場，先給予馬匹飲水與安撫情緒後，後來循線找到飼主，原來是飼主柵欄未拴緊，才讓小馬溜出柵欄跑上大街遊蕩，還好自行到公園吃草，幸虧有女警協助安撫馬匹，順利通知飼主領回，結束馬兒流浪記。

北院門前亂鬥10打1砍到休克！北聯幫大哥被訴

北院門前亂鬥10打1砍到休克！北聯幫大哥被訴

八里男拿球棒打招呼　慘遭債主撂人痛毆

八里男拿球棒打招呼　慘遭債主撂人痛毆

透過孩子參與式設計與想法　饒慶鈴:打造台東首座大型兒童運動公園

透過孩子參與式設計與想法　饒慶鈴:打造台東首座大型兒童運動公園

確診男狠捅雙和3護師　詭辯「看到鬼」重判12年半

確診男狠捅雙和3護師　詭辯「看到鬼」重判12年半

關鍵字：

莽男象棋公園西瓜刀殺人未遂傷害

讀者迴響

熱門新聞

直擊Toyz與女友奈奈「路邊大方摸胸」

史上最貴iPhone！　iPhone 14全系列價格、規格爆料流出

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

朱俐靜早逝「這4女星也都罹乳癌走了」！

抄襲案大翻轉！指導教授：余正煌用林智堅的資料

「朱俐靜表姊」唐綺陽哽咽發聲！

第一女優票選！吳夢夢跟娃娃都輸「她」

猴痘12倍速突變超詭譎　兒童首例讓專家緊張

黃金蟒纏繞轎車　在高速公路狂飆

朱俐靜驚傳癌逝！　享年40歲

Lulu剛下工　聞朱俐靜噩耗崩潰！

朱俐靜癌逝！全台每天31人診斷罹乳癌　醫提醒「出現3徵兆」別拖了

20歲女租屋內輕生亡　房東怒告求償千萬敗訴

女神剛分手！約他旅拍「忘情嘿咻」劇情驚呆

噴藥驅蛀蟲竟沒清場　害1家4口中毒4歲女童慘死

更多

最夯影音

更多
朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們
朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

9人7狗去澎湖全暈船！　「阿金」緊張到面壁

9人7狗去澎湖全暈船！　「阿金」緊張到面壁

Lulu曝和黃宣是同↘胞～　讚他「地才型主持人」

Lulu曝和黃宣是同↘胞～　讚他「地才型主持人」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面