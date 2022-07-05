公園下象棋翻臉！桃園男打不過用砍的　躲過殺人未遂罪

▲方姓男子今年2月間在中壢區中正公園與左姓男子下象棋，卻口角起爭執，方持西瓜刀猛砍左男頭部與大腿各一刀。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市方姓男子今年2月間在中壢區中正公園與左姓男子下象棋，卻因細故發生爭執，左將方男壓制地上，已酒醉的方男起身後心有不甘，回身取出1把西瓜刀朝左男頭部與身體右側猛砍幾刀，導致對方頭部、身體與右大腿等處被砍傷，現場血流如注，方男行兇後隨即離去，現場路人趕緊打電話給119將左男送醫急救才撿回一命；桃檢複訊時，方男坦承有砍人，但否認有殺人之意圖，檢方根據警方現場蒐證與目擊證人指控，偵結依傷害罪嫌起訴。

檢警調查，65歲的方姓男子曾有殺人未遂前科，2017年才假釋期滿，今年2月12日下午1時許，方男酒後在中正公園與左姓男子下象棋，未料卻發生口角，方男被左壓制在地上，左後來放開讓方起身，未料方折回原先座位後取出西瓜刀，朝左頭部、身體右側等處砍殺，導致左前額15公分撕裂傷、右手肌腱斷裂、右側大腿撕裂傷等傷勢，當場血流如注，方男見左流血後才罷手，其餘路人見狀趕緊叫救護車將左送醫急救，經急救後幸運撿回一命，中壢警方將方男依殺人未遂罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，方男坦承以西瓜刀攻擊左男受傷，但否有殺人之意圖，辯稱與左並不認識，只下過一兩次棋，當天下棋時發生口角，他兇左男，左就將其壓制在地上，後來起身後回去拿西瓜刀砍左，看到左流血後就沒再攻擊等語；檢方也根據目擊證人證詞，方被左打趴在地上還踹他，酒醉的方回去持西瓜刀攻擊左男等語。

檢方根據警方蒐證與現場勘驗照片佐證，左姓男子醫院驗傷證明等證據，因方男下手時並未朝致命處攻擊，看見左流血後即停止攻擊，自難以憑藉有致人死之犯意，偵結依傷害罪嫌將方提起公訴。

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