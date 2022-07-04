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北院門前亂鬥　10打1砍到休克！北聯幫大哥辯「車上睡覺」下場曝

▲3日晚間台北地檢署外釀黑幫持開山刀聚眾砍人案，轄區中正一警方事後逮捕16人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲有北聯幫背景的黃琝祥等10人，涉嫌在北院檢共用大門前砍人被起訴殺人未遂。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地院上個月開庭審理退休刑警許恒瑞涉嫌吸金6億案，前女友吳美娟也以被害人身分出庭，2人分別找朋友陪同護駕，卻2度在北院與北檢共用的大門發生肢體衝突，許男陣營的黃琝祥又找來20人分持刀械、辣椒水報仇，導致林姓男子重傷休克，急救後撿回一命，黃男事後卻辯稱自己在車上睡覺，台北地檢署4日依殺人未遂罪起訴黃男等10人，至於徐男、吳女部分另案偵辦。

許恒瑞曾任新北市偵查隊副隊長，因涉嫌與房姓同居女友等人，開設麗峰實業、彤昇管理顧問等公司，鼓吹民眾貸款投資，從2016年到2020年間，吸金詐騙高達6億元，台北地院5月3日開庭審理，不料中午庭訊完畢，許男和吳女各自找來陪同護駕的人馬，在北院檢大門前發生推擠衝突。

▲3日晚間台北地檢署外釀黑幫持開山刀聚眾砍人案，轄區中正一警方事後逮捕16人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲約20人在圍毆猛砍被害人後，跑回北院外的車上。（資料照／記者張君豪翻攝）

警方獲報後迅速到場排解，雙方均有人馬遭逮捕移送北檢，具北聯幫背景的黃琝祥疑似覺得面子掛不住，找20多人到北院檢大門前，坐在車上埋伏等候，等到吳女找來的人馬離開北檢時，黃男等人一擁而上，分持刀棍，朝跌倒的林男猛砍，導致林男腿部被砍出10公分深的傷口，肌腱、神經斷裂，送醫後一度量不到血壓、進入休克狀態，所幸最後救回來。

台北檢警組成專案小組，陸續逮捕雙方16名涉案嫌犯，其中黃姓主嫌否認找人到北檢行兇，事發當時他正在路邊車上睡覺，「下車並未拿東西、聽到發生衝突才下車」，但檢察官根據監視畫面，明顯就看到黃嫌拿著辣椒水，靠近北院檢大門，看到已經有人拿刀在砍，才收起辣椒水。

檢察官痛批黃男犯後態度極差，與共犯在北院檢前砍人，目無法度之程度，非常人能想像，藐視司法，向公權力挑戰，依殺人未遂等罪，起訴黃男等10人，另有1少年移送少年法院審理，至於許恒瑞與吳美娟、吳女友人在事發中午在北院前衝突的妨害秩序案件，另行偵辦。

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