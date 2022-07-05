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桃園瞬間驟雨水深半個輪胎　網譏「滑水道開始營業」畫面曝

▲衛福部立桃園醫院旁龍壽街今天下午大雷雨造成積水半個輪胎，汽機車經過時濺起水花。（圖／翻攝自臉書《內壢人大小事》）

▲衛福部立桃園醫院旁龍壽街今天下午大雷雨造成積水半個輪胎，汽機車經過時濺起水花。（圖／翻攝自臉書《內壢人大小事》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市今（5）日午後大雷雨來得又急又快，其中桃園區龍壽街疑因排水宣洩不及，造成嚴重淹水，不少機車拋錨只能牽著走，積水深處甚至超過半個輪胎，桃園警分局緊急派員冒著大雷雨在淹水街疏導交通，避免誤闖淹水處造成拋錨意外，其中龍壽街與經國路部分路段柏油路面毀損，已通報市府養工處進行維修路面。

▲衛福部立桃園醫院旁龍壽街今天下午大雷雨造成積水半個輪胎，汽機車經過時濺起水花。（圖／翻攝自臉書《內壢人大小事》）

▲衛福部立桃園醫院旁龍壽街今天下午大雷雨，汽機車均放慢速度通過積水區。（圖／翻攝自臉書《內壢人大小事》）

臉書《內壢人大小事》有網友上傳一段桃園區龍壽街因午後大雷雨淹水影片，影片中不少大小車輛放慢速度經過，網友傳出「桃園區龍壽街滑水道已經開始營業了！」「以前逢淹水都還有魚可抓，不知道現在還有可否有魚可抓？」

▲今天下午大雷雨，造成桃園區多處道路淹水，其中經國路部分路面已有破損狀況，員警在兩端疏導汽機車避開。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲今天下午大雷雨，造成桃園區多處道路淹水，其中經國路部分路面已有破損狀況，員警在兩端疏導汽機車避開。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，今天午後大雷雨，造成轄區包括龍壽街、經國路等因排水宣洩不及，造成淹水與道路坑洞狀況，已指派龍安、同安派出所派遣警力進行道路交通疏導，籲請汽機車駕駛人行經該路段，放慢速度遵守員警指揮慢速通過，以避免誤闖深水區造成拋錨意外，共同維護交通安全。

▲今天下午大雷雨，造成桃園區多處道路淹水，員警疏導汽機車避開淹水處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲今天下午大雷雨，造成桃園區多處道路淹水，員警疏導汽機車避開淹水處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這場大雨持續約1.5小時，直至下午3時許才逐漸平息，部分路面出現坑洞狀況，桃園警方已通知市府養工處派員維修，以避免破損坑洞陸續擴大。

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