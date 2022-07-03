八里男「拿球棒敲門」打招呼　債主撂3人追打！他慘遭K爆頭

記者戴上容／新北報導

41董姓男子欠戴男借款3萬5千元，今3日凌晨0時許，他帶著球棒前往債主戴男家討論還款，董男到場後拿出鋁棒破壞戴男家大門，再打戴男肩膀一下，戴男瞬間暴怒、撂3名男子狂毆董男，董男被打的頭破血流坐在路邊，警方獲報到場後，通知戴男等人到派出所，凌晨5時許，雙方5人分別依毀損、傷害妨害秩序等罪嫌移送士林地檢偵辦。

▲41董姓男子欠戴男借款3萬5千元，今3日凌晨0時許，他帶著球棒前往債主戴男家討論還款，最後慘被債主追打到頭破血流。（下圖同／記者戴上容翻攝）

▲董男做出沒禮貌舉動瞬間惹怒債主

據了解，董男欠61歲戴男3萬5000元，今凌晨0時許，董帶著短小的鋁棒前往戴男家商討還款事宜，到場後先手持鋁棒破壞戴男家大門，再碰觸戴男肩膀，囂張的舉動惹得戴男瞬間暴怒。

戴男立刻叫出房內友人44歲胡男、41歲張男以及46歲陳男出來，董男見自己人單勢薄，立刻撇下短小鋁棒跑了出去，戴男等4人立刻追上，在路邊徒手狂毆董男。

▲戴男等人追了出去。

附近居民見狀趕緊報警，警方獲報立刻前往，到場時只見董男一個人獨坐在八里區中華路二段165巷3號路邊，頭破血流的向警方說明經過，並透露戴男好像有槍。

警方表示，事後通知戴男等人到案說明，戴男等人於凌晨5時許到八里分駐派出所說明，警方現場查扣戴男玩具手槍1支，詢後將雙方5人分別依毀損、傷害妨害秩序等罪嫌移送士林地檢偵辦。另，債主戴男也要向董男提出毀損及傷害告訴。