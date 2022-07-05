奇景！小馬「自行解封」公園優閒吃草　女警安撫餵水

▲一匹黑色小馬上週六凌晨在中壢區龍江公園優閒吃草，女警據報趕往處理。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導



中壢區龍江公園上週六凌晨突然出現一匹黑色小馬，悠閒在公園內散步吃草，有市民察覺後報警處理，警方擔心馬匹發現有人靠近暴走，派出女警到場，先給予馬匹飲水與安撫情緒後，後來循線找到飼主，原來是飼主柵欄未拴緊，才讓小馬溜出柵欄跑上大街遊蕩，還好自行到公園吃草，幸虧有女警協助安撫馬匹，順利通知飼主領回，結束這場馬兒流浪記。

據中壢警分局龍興派出所指出，7月2日凌晨接獲報案指稱，發現一匹黑色小馬在公園內散步吃草，警方派出女警到場處理，發現小黑馬不怕人，女警擔心小馬暴走，先安撫其情緒，再餵馬兒喝水，小馬也乖乖地在草皮上吃草。

▲警方查出，小黑馬撞壞馬廄後自行出走。

警方根據附近民眾指稱，附近有名54歲的吳姓男子飼養馬匹，這匹馬應該是在附近農地放養的，平常當成寵物飼養，個性溫和且與人親近，員警等天亮後通知吳姓飼主。

警方查出，這匹小馬平時被放養在龍江路附近農地，吳姓飼主到場後說，當天馬匹可能自行撞壞馬廄跑出去，才造成走失事件，未來會多留意馬匹飼養情形。警方查出，小黑馬脫離馬廄後「自行解封」，跑到附近公園散心吃草，所幸未造成交通顧慮，吳姓飼主獲悉後，趕緊將小黑馬領回。

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