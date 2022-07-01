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確診男狠捅雙和3護師害手殘　詭辯「看到鬼」被打臉重判12年6月

▲▼東購捐雙和醫院防疫禮物,公益,新冠肺炎,雙和醫院,東森購物,自然美,醫護人員。（圖／記者姜國輝攝）

▲雙和醫院外觀。（圖／記者姜國輝攝）

記者黃哲民／台北報導

新北男子洪堯見去年5月因確診新冠肺炎被收治於雙和醫院時，只因想出院被攔阻，竟涉持水果刀刺傷3位照顧他的女護理師，造成傷者身心受創，其中1人手掌永久傷殘，連洗碗都做不到，她出庭嗆洪男別再狡辯，「像個男人一樣面對」，洪男被羈押至今、始終否認行兇，還推稱在病房「看到鬼」要求換房卻被拒，新北地院審結，今依殺人未遂等罪合併判處洪男12年6月徒刑，可上訴。

本案是國內新冠肺炎自2020年初爆發以來，第1件住院隔離的確診病患攻擊醫護人員事件，引發社會震驚與關注。其中陳姓護理師手掌因擋刀而被斷筋，永久無法復原，她出庭拿出一大疊藥袋，表示自己傷後每天要吃3種止痛藥與安眠藥，她紅著眼眶嗆聲洪男「不要再逃避，像個男人一樣面對！」

洪男始終不認罪，甚至辯稱「看到病房裡有很多鬼」，所以想換藥與換房但沒如願，他更反批護理人員都有報復心態，「我要求用尿布被她們拒絕」，陳姓護理師的母親當庭按捺不住憤怒，臭罵洪男「講什麼鬼話」、「毀了3個小女生，法官不判你，閻羅王也會判你！」

護理師被砍，雙和醫院建立保護措施。（圖／雙和醫院提供）

▲發生護理師遭住院確診病持刀刺傷事件後砍，雙和醫院建立保護措施。（圖／雙和醫院提供）

本案源於63歲洪男去年（2021年）5月28日確診新冠肺炎，被送進雙和醫院11樓負壓隔離病房治療，他不滿被隔離，屢和醫護人員爭吵「憑什麼把我關在這裡」，同月31日上午7時許，洪男擅自走到病房外的走廊假裝詢問出口，被護理師口頭勸阻「阿北，你不能離開病房喔！」

洪男心有不甘，涉持醫護人員方便他吃水果用的一把水果刀，先假裝詢問病房出口，偷襲刺傷1位施姓護理師背部與胸部，把施女捅倒在地，又朝她肚子補幾刀阻止她呼救，陳姓、蔡姓護理師聞聲趕來叫喊搭救，洪男揮刀劃傷蔡女腹部，蔡女忍痛扶起施女往外逃。

洪男轉而持刀刺傷陳女胸口，陳女負傷企圖奪刀但沒成功，手掌遭重創，她疼痛倒地，又遭洪男朝腰腹持續捅刺，血流如注，她奮力逃出病房到護理站求救，幸好警員與醫院警衛及時趕來，6位警員冒險進入病房壓制洪男，3位被害人動手術搶救前，還強忍劇痛、依照規定流程逐步卸除當時所穿隔離衣，才躺上病床讓同事處理傷口，3人幸好都保住性命。

洪男犯後繼續在雙和醫院住院治療，不但動輒對醫護人員吐口水示威，還放話「不要有一天被我遇到，我會把妳們都打死」、「等我自己解開，我要把你們和警察都弄死」等語，洪男後被轉院到新竹空軍醫院治療，確認三採陰後，隨即被羈押至今，並被檢方起訴涉犯殺人未遂等罪嫌。

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