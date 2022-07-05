林智堅駁論文抄襲！余正煌「誌謝全文」曝：感謝林市長提供數據

記者蔡文淵、莊智勝／新竹報導

民進黨提名桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅被爆碩士論文涉嫌抄襲。對此，林智堅今(5日)召開記者會回應，強調是另名論文撰寫者余正煌向他借用資料，更公開余正煌事後的「誌謝全文」，駁斥國民黨的抄襲說。

▲桃園市長參選人林智堅陷入論文抄襲疑雲。（圖／翻攝林智堅臉書）

林智堅表示，他在台大國發所的碩士論文、與另名撰寫者余正煌的論文，雖然都是修讀相關老師的課程，但2人論文存在3大不同，包括主題不同、研究對象不同、最後得出的結論也不同，可謂是「天差地別」。

林智堅指出，自己的論文題目是「3人競選之中，槓桿者的政治社會基礎及其影響，以2014年選舉為例」，而余正煌先生的碩論題目則是「2014年新竹市選舉研究，林智堅勝選的政治社會基礎」。林智堅進一步澄清，雙方論文主題存在差異，他是著墨在台灣選舉出現的「三腳督現象」，探討無法勝選、卻能夠左右選情的槓桿者，以及三腳督現象的成因與選民特質；而余正煌則是探討林智堅勝選因素。林智堅說，「2014年那場選舉，我普遍不被看好，勝選後台大國發所老師、學弟妹對於選情變化覺得值得探討研究，後來余先生透過引薦，向我借資料完成論文，因此實際上我才是原創者。」

林智堅公開余正煌完成論文後的「誌謝全文」證明2者先後關係，余正煌內文提及，「相當感謝本所所長教授陳明通老師，幫助協調本論文研究的主角新竹市長林智堅提供當時競選總部內部參考所用之民調數據資料予學生分析，在與林市長僅有幾面之緣的情形下，市長仍願意提供協助，特此對陳明通老師及新竹市長林智堅表達感謝之意！」

▼林智堅曝光余正煌誌謝全文。（圖／記者蔡文淵翻攝）