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烏克蘭正式收復蛇島！　證實：國旗已運抵島上

▲▼烏克蘭蛇島碼頭與島上設施遭砲彈轟炸，冒出濃煙。（圖／路透） 

▲烏克蘭蛇島難守，連俄軍都宣布撤軍。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯國防部上周證實俄軍已全數撤出黑海戰略島嶼蛇島（Snake Island）。烏克蘭南方軍隊指揮官發言人呼門扭克（Natalia Humeniuk）表示，烏軍已將烏克蘭國旗送到蛇島。只要等到烏軍部隊登島後，就會重新升起國旗。

綜合外電報導，烏克蘭軍隊早前聲稱國旗已在周一（4日）晚間11點前回蛇島，官方之後證實國旗由直升機運進蛇島，只要烏克蘭登島完成後，烏克蘭國旗就會再次飄揚。

呼門扭克對於自己之前聲稱的「蛇島已升起烏克蘭國旗」作出澄清，表示國旗是透過直升機運進蛇島，但目前並沒有烏軍部隊在島上，「沒有人登島，所以誰要來插旗、升旗？」她說沒有人會讓別人冒著生命危險只為了拍一張照片。

烏克蘭上周指出俄軍已撤退蛇島，俄軍同日證實消息，並聲稱是為了向世界證明，俄羅斯無意阻斷烏克蘭貨品出口所釋出的「善意」。蛇島位於烏南重要港市敖德薩外海，烏克蘭大批小麥等原料均從此處出海運向全球各地，但俄軍占領後屢傳貨船遭攔截，甚至船上貨品被盜賣。

由於蛇島地小無障礙，一旦部隊登島就成了明顯的轟炸目標，因此目前尚不清楚烏軍是否會重新駐軍。

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