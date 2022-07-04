「台灣不能只當巨嬰」　台籍烏克蘭志願兵：哭喊要幫忙卻不願幫人

▲烏克蘭東部利西昌斯克市（Lysychansk）遭砲轟的建築物冒起濃煙。（圖／路透）

記者陶本和／台北報導

華盛頓郵報（The Washington Post）近日以「憂心中國威脅，台灣人加入烏克蘭抗俄作戰」為題報導，訪問多位加入烏克蘭前線台籍的志願兵。其中一位志願者莊育瑋受訪時說，台灣不能只當巨嬰，哭喊要別人幫忙，自己卻不願意幫別人。

根據華郵近日訪問的報導，莊育瑋本來是導遊，但在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）號召外國志願兵時，他就自願報名加入。他受訪時說，台灣不能只當巨嬰，哭喊要別人幫，自己卻不願意幫別人。

莊育瑋說，他不希望台灣人被國際認為是一群不願意幫忙，只會躺在地上等人來救的那種人，如果想要別人幫，必須先伸出援手。

莊育瑋在報導中說，幫助烏克蘭等於是在替台灣爭取時間，如果烏克蘭在兩週內就被擊敗，那麼中國國家主席習近平就會攻打台灣，但當基輔抵擋住俄國軍隊，這反而讓他對台灣燃起希望。

另外一名台籍志願兵陳廷偉，過去曾受過兩棲蛙人的訓練，他受訪時表示，當他告訴別國士兵，包括波蘭、美國、澳洲、巴西等國人，說自己是來自台灣時，他們也都承諾願意在必要時到前線支援台灣，如果中國攻打台灣，大家要在台灣見。