烏克蘭戰後重建需22.3兆　總理：「俄國寡頭資產」應是主要財源

▲ 烏俄戰爭對烏克蘭基礎設施造成龐大損害。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰爭持續逾4月，烏克蘭飽受戰火摧殘，總理4日表示，俄國入侵以來的損失需要7500億美元（約新台幣22.3兆）鉅資，分三階段進行修復，希望以因西方制裁被凍結的俄國資產，作為戰後重建財源。

根據《路透社》，烏國總理什米加爾（Denys Shmyhal）4日在瑞士主辦的烏克蘭重建會議上表示，俄國入侵對烏國基礎設施造成龐大損失，「烏克蘭基礎設施直接損失超過1000億美元。誰來為估計已達7500億美元的重建計劃買單？」認為俄國寡頭被沒收的資產應該成為主要資金來源。

什米加爾指出，被凍結的俄國資產估值約3000至5000億美元，「俄國當局發動這場血腥的戰爭，造成如此大規模的破壞，應該為此負責。」

他也說明，烏克蘭重建計劃分三個階段，第一階段聚焦解決與人民日常生活有關的問題，例如供水；戰爭結束後則會啟動「快速恢復」階段，搭建臨時住房、重建醫院及學校；另一階段旨在實現國家長期轉型。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）贊同什米加爾說法，認為俄國須為這場駭人聽聞的戰爭造成的破壞負責，且烏克蘭在重建經濟上也需要幫助。她透露，「我們正在研究使用俄國資產的選項，同時盡我們所能，重啟烏克蘭經濟，使糧食從敖德薩出口，並確保我們支持烏克蘭工業及商業發展。」

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則在會議上表示，歐盟將建立協調烏克蘭重建工作的平台，並幫助鞏固烏克蘭作為歐盟候選國的地位。

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