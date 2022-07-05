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俄軍佔領盧甘斯克州　普丁嗨翻要求「更深入」頓巴斯：估再奪2城

▲▼烏軍撤離利西昌斯克，親俄部隊人員坐在戰車上。（圖／路透社）

▲烏軍撤離利西昌斯克，親俄部隊人員坐在戰車上。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍加強在烏東頓巴斯地區的攻擊，經過數個月的激烈戰鬥，烏克蘭軍隊從盧甘斯克州最後一座由基輔當局控制的城市－利西昌斯克（Lysychansk）撤退後，俄軍可以說是幾乎佔領了盧甘斯克州。對此，俄羅斯總統普丁發表聲明，敦促將領們持續向頓內茨克州挺進。烏克蘭預測，俄軍將挺進巴赫木特、斯拉維揚斯克2大城。

根據《金融時報》，隨著俄軍於上周末佔領盧甘斯克州，是今年2月全面侵烏以來，首次佔領烏克蘭的整個州；烏軍首先從北頓內茨克撤退，接著再從利昌西斯克撤退，使得俄軍能持續推進作戰目標，向巴赫木特（Bakhmut）、斯拉維揚斯克（Slovyansk）、克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）等頓內茨克州由基輔控制的大城市挺進。

普丁於當地時間4日在克里姆林宮發表談話，敦促前線高級將領在攻下盧甘斯克州後，繼續向烏克蘭頓內茨克州西部挺進，「那些積極參與敵對行動並取得成功的部隊，在挺進盧甘斯克州取得勝利，當然應該休息，以求提高他們的作戰能力。其他軍事編隊，則必須按照事前批准的計畫，按照單一計畫執行任務。」

報導指出，在占領烏克蘭首都基輔作戰任務宣告失敗後，俄軍轉往將精力集中至烏東頓巴斯地區，透過重型火砲轟炸，以取得更多軍事陣地；在此之際，烏克蘭重新奪回克里米亞以北的南部沿海地區部份領土，尤其是南部大城赫爾松附近。

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