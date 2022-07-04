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中研院新當選院士須具我國籍　中研院：有疑義者積極協助釐清

▲▼中央研究院有一人確診。（圖／記者許敏溶攝）

▲中央研究院今起舉辦院士會議。（圖／記者許敏溶攝）

文／中央社

中研院今晚發布聲明稿表示，院士國籍問題源於歷史因素，院士選舉過程十分嚴謹，期盼當選院士能對國內科研發展提升提供助力；對於國籍尚有疑義者，中研院會積極協助釐清國籍問題。

關於外界關切院士國籍一事，中央研究院今天晚間發布第33屆院士選舉聲明，院士會議發言人伍焜玉院士表示，院士國籍問題源於歷史因素，院士會議將考量各方意見，在依法行政及最尊重候選人的情況下處理此議題。

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聲明指出，院士會議4組國內外召集人於會議討論決議，分組審查會議進行前會先報告「中央研究院組織法」及「國籍法」規定，讓與會院士知悉。

伍焜玉表示，選舉過程十分嚴謹，並經多次詳細討論；中研院非「國籍法」最終認定單位，如有疑義，將協助釐清並請主管機關認定。

聲明提到，院士會議會遵循中研院組織法第4條規定，選舉中研院院士，期盼能對國內科研發展提升提供助力。對於票數通過當選門檻但國籍尚有疑義者，中研院會積極協助釐清國籍問題，並盡最大努力，協助其認定是否具備本國國籍。

中研院將於7日院士會議會後記者會中，宣布已確認適法者當選為院士；其餘將待確認適法後，才會公告並發給院士當選證書。

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