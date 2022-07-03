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女友單獨揪男同事「酒駕被抓」！一句話讓他放生：單身快樂

▲情侶,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男子與女友約好在家見面，女友突告知「來不及去你家」。（示意圖／免費圖庫Pexels）

網搜小組／柯振中報導

酒駕罰則修改後，只要是被酒駕者載的乘客，一樣會挨罰。一名男子近日與女友相約，沒想到女友突然告知「來不及去你家了」，一問原因讓他瞬間氣炸，決定直接放生，「單身好快樂」。

這名男子在Dcard分享，女友日前與他相約要在家見面，而女友來找他以前，單獨與關係良好的男同事外出吃飯，於是他只能在家苦苦等待，沒想到凌晨突然收到女友的消息，被告知「今天來不及去你家了」。

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男子十分傻眼，詢問發生什麼事，才知道女友與男同事喝酒，結果2人駕車上路被抓，讓他氣炸了「阿不是說不會喝酒。還給一個酒駕的載，腦袋到底在想什麼」，女友明明答應過「不會單獨跟男生喝酒」，不信守承諾就算了，還跑出來危害社會，「這種人真的想放生了。」

▲▼放生酒駕女友。（圖／翻攝Dcard）

▲男子氣炸放生女友。（圖／翻攝Dcard）

後來女友還告知，不曉得會這樣，而且事情已經發生了，作為男友應該給予鼓勵，而不是責備，讓男子更加無言，「是要鼓勵什麼？都跟妳說過了。鼓勵你們酒駕不要被抓嗎？」

男子經過深思熟慮，決定提出分手，雖然對方很不願意，也再三保證「沒跟男同事做什麼」，但他心意已決，下定決心結束這段關係，「但現在對我來說，好像也沒那麼重要了，解脫了。單身好快樂。」

網友們看完男子的遭遇，也在下方留言怒嗆，「鼓勵三小，鼓勵她去男同事的懷裡」、「人家已經爽完了…發現還要一次，就騙你不能去找你了」、「要鼓勵什麼…？我不懂」、「我記得酒駕被抓的話，同乘的人是不是也會被處罰。要鼓勵什麼鬼？？？鼓勵這種行為嗎」、「今天如果不是因為酒駕被抓，原PO不知道還要綠多久。」

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