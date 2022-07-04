蝦米？酒駕「車牌一律吊扣2年」　車主喊冤：早知就不借了

▲台北市保安警察大隊第三中隊中隊長吳文城，日前偕隊員對民眾進行酒駕加重罰則宣導。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

台北市警局保安警察大隊表示，酒駕修法加重處罰規定已於今年3月31日施行，警方上路進行酒測攔檢，卻發現不少民眾不知道酒駕車輛或酒駕後拒測「車牌一律須吊扣2年」等新規定，直到車牌被吊扣、車輛無法使用時，才知道處罰相當重，事後懊悔不已。

保安大隊於酒駕新法施行近3個月餘統計數據顯示：保大執行路檢共計查獲74件酒駕開單告發案例，但同時也接獲6件車主申訴案件，原車主因將車輛借給朋友使用卻因友人酒後駕車，車主亦遭連坐處罰，事後也收到警察開出吊扣車牌2年罰單，雖然車主頻頻喊冤，警方指出這是民眾不諳新法吊扣車牌2年規定，而遭受連坐行政處分，警方以此特殊案例呼籲民眾除了勿酒駕外、也切莫把愛車借給容易喝酒開車的友人以免遭到吊扣車牌處分。

保安大隊指出：酒駕新法修正後，依《道路交通管理處罰條例》第35條第9項規定，只要駕駛人酒駕、毒駕、拒絕酒測，不管是否為車主，酒駕之車輛牌照將一律吊扣2年，就算車主不知情也會遭罰；另車主明知駕駛人酒駕而不禁止，比照酒駕初犯同罰鍰及吊扣車牌2年、且扣牌2年的規定目前沒有替代罰則，就算車主想將車輛轉賣、過戶，也會吊扣處分無法進行。

保安警察大隊第三中隊中隊長吳文城日前同小隊長陳煌銘、警員林景煌、洪維聰等4人，在台北火車站外設置「機動派出所」執行上述資訊宣導，希望加深民眾對酒駕新罰則認知，進而建立民眾杜絕酒駕的優良駕駛習慣。。

保安警察大隊呼籲，民眾聚餐飲酒後應以「指定駕駛」、「酒後代駕預約」及「代客叫計程車」等方式安全返家，更要留意「隔日宿醉」仍會影響駕駛時的判斷力與反應能力，可以善用公車、捷運等大眾運輸工具往返，以免遭受重罰。

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