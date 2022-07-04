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社會 社會焦點 保障人權

同行遭酒駕熱褲女撞死！他主動分期繳罰單...立誓不再酒駕

▲▼淡水熱褲妹3度酒駕，撞死工人，移送。（圖／記者陳以昇攝）

▲被稱為「淡水熱褲妹」的林筱路（中）涉無照酒駕撞死1位道路施工工人，被送辦後羈押至今。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃哲民／台北報導

女子林筱路日前無照又酒駕涉撞死1位無辜的道路施工工人，被裁定羈押至今仍在偵辦，她的惡行引發輿論撻伐，但也激勵1位洪姓男子鄭重發誓絕不再酒駕，並找老婆陪同與作保，到行政執行署新北分署協商繳納欠繳多年的酒駕罰單，新北分署肯定他的誠意、考量他的家境，准許他分期付款，鼓勵他勿忘承諾。

現年44歲的洪姓男子家住新北市蘆洲區，2015年7月3日晚間7點多，他在北市被警員攔檢查獲無照酒後駕車，移送台北市交通事件裁決所裁罰9萬元，他欠繳被移送新北分署強制執行，但他名下無任何財產可供查扣，期間他另積欠交通罰單2100元、滯納健保費3萬5000多元，都被移送新北分署一併執行。

▲▼新北1名洪姓男子（右）看到鋪柏油馬路的同行，慘遭女子林筱路無照酒駕撞死，他立誓絕不再酒駕 。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北1名洪姓男子（右）看到鋪柏油馬路的同行，慘遭女子林筱路無照酒駕撞死，他立誓絕不再酒駕 。（圖／行政執行署新北分署提供）

新北分署今年（2022年）4月曾試圖扣押洪男的存款，依舊毫無所獲，但洪男日前突然跟妻子親自到新北分署，表明想協商分期繳納所欠罰單與稅費，經書記官探詢，洪男坦白表示自己今年6月剛出獄，從事鋪設柏油路面工作，收入不穩定，且出獄隔天就看到林筱路無照酒駕撞死道路施工工人的新聞。

洪男說，看到無辜死者跟他是同行，而且是被酒駕撞死，在想到自己也曾犯下酒駕錯誤，內心感觸無比深刻，所以他深切反省後，鄭重宣示今後絕對不再酒駕，並積極處理欠繳多年的酒駕與交通罰單，表達決心。

新北分署肯定洪男的誠意，考量他收入不多，要扶養老婆與小孩，准許他分成26期繳清所積欠的12萬7000餘元罰單與稅費，每期繳納5000元，由洪妻寫擔保書作保，並鼓勵洪男莫忘自己的承諾。新北分署也呼籲民眾切勿酒駕毒駕，以免害人害己，若遭裁罰，應自動繳納或辦理分期付款，以免遭強制執行。

▲▼林女酒後開著敞篷車，行經淡水民權路時撞死義交。（圖／記者游宗樺攝）

▲林筱路肇事所駕進口敞篷車，嚴重受損。（圖／記者游宗樺攝）

林筱路（29歲，在押）於今年（2022年）6月21日凌晨，涉酒後駕駛新車價約200萬元的BMW Z4敞篷跑車，載1名黃姓女子途經新北市淡水區竹圍路段，高速衝進正鋪設柏油路面的管制區域，將協助交管的工人方男（54歲）撞飛慘死，林女企圖肇逃，二度輾過方男倒地的身體，到案因涉犯重罪有逃亡之虞，被法官裁定羈押至今。

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