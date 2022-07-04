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瘋「昏迷挑戰」8歲9歲女童上吊死　家長聯合控告抖音：演算法害人

瘋「昏迷挑戰」8歲9歲女童上吊死　家長聯合控告抖音：演算法害人。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲2名女童因為昏迷挑戰死亡。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國8歲女童華森(Lalani Erika Walton)與9歲女童阿洛尤(Arriani Jaileen Arroyo)，嘗試TikTok上流行的昏迷挑戰(Blackout Challenge)意外上吊身亡。2名死者家屬近來決定向TikTok公司提告，因為該公司的演算法一直向孩童推薦這類影片，才會導致類似事件不斷發生

當地媒體報導，在TikTok平台上有許多名為「昏迷挑戰」的影片，其內容大多是鼓勵用戶嘗試閉氣，看他們在昏迷前能夠忍耐多久，意外在年輕族群引發模仿風潮，造成許多孩童不幸死亡事件。

來自田納西州的8歲女童華森，2021年7月被人發現，為了進行昏迷挑戰意外把自己吊死在床上，密爾瓦基市(Milwaukee)9歲女童阿洛尤去年2月，用狗繩意外把自己吊死在地下室中。

2名死者家屬事後查看手機發現，他們生前都曾在TikTok觀看大量昏迷挑戰影片，認為TikTok公司明知類似內容容易對兒童和青少年造成不良影響，他們卻還是投資數億美元在產品演算法上，縱容類似情況一再發生，TikTok公司應該為他們女兒的死負責，故1日在洛杉磯法院發起聯合訴訟。

另一名來自費城的10歲女童奈拉(Nyla Anderson)，去年12月也因為嘗試昏迷挑戰，陳屍在切斯特郡(Chester)家中，家屬後來也對TikTok提出控訴，不過TikTok公司當時回應，產品主要是為13歲以上使用者所設計，且相關影片本來就存在於其他平台上，並不是只有在TikTok上流行，未來他們若是發現類似內容會立即刪除，並且已屏蔽昏迷挑戰等相關關鍵字。

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