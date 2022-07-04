一家5口喪命！他家中開槍自盡　妻攜3子女墜湖亡「全不到5歲」

▲ 明尼蘇達州發生一家5口喪命慘劇。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國明尼蘇達州發生一起悲劇，一名男子被發現在家中開槍自盡，而他的妻子和子女幾小時後竟從附近湖中被撈出，據信是母親帶著3名不到5歲的年幼孩子們投湖身亡，一家5口全都喪命，震驚附近社區，而這對夫妻尋死的原因至今不明。

綜合美媒報導，這起事件發生於明尼蘇達州拉姆西郡，當地警方1日上午獲報前往明尼亞波利斯附近楓木鎮（Maplewood）的移動房屋社區，發現男子柯斯（Kos）在家中開槍自殺，接著追蹤他23歲妻子莫莉（Molly Cheng）的手機，當天下午在瓦德奈斯湖（Vadnais Lake）湖邊發現她的車輛和幾雙童鞋。

當局漏夜在湖面搜索，當晚找到第一具幼兒遺體，午夜後發現第二具，接著在隔天上午撈起第三具幼兒及莫莉的遺體。警方說明，3個孩子包括2男1女，都在5、6歲以下，4具遺體都被送往驗屍。

拉姆西郡警長弗萊徹（Bob Fletcher）表示，「沒有什麼比幼兒的死亡更加悲慘。」水上巡邏隊指揮官布拉特（Eric Bradt）也坦言，做這行30年以來，這起案子在情感上來說較為困難。目前這起悲劇背後原因不明，警方正朝謀殺後自殺方向偵辦。

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