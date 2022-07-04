NASA署長稱「小心中國佔領月球」　陸外交部：不是第一次被「噴」

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）接受媒體專訪時表示，小心中國佔領月球，偷竊別國的創意和技術，其空間站的任務是學習如何摧毀別人的衛星。對此，大陸外交部發言人趙立堅今（4日）回應，「美國國家航空航天局局長已經不是第一次罔顧事實、信口開河噴中國。」中方堅決反對這種不負責任的言論。

趙立堅表示，作為美國航空航天部門的主管，應該十分清楚美國太空計劃的「黑歷史」。美國在製造太空垃圾、挑動外空軍備競賽、破壞全球戰略穩定等方面發揮消極作用，對和平利用外空造成巨大威脅。

趙立堅說，近年來，美國更是公然將外空界定為「作戰疆域」，加快組建外空軍和外空司令部，研發部署進攻性外空武器。美方還長期消極抵制談判外空軍控法律文書，不斷強化與盟友的外空軍事合作。

趙立堅再批，另一方面，美國在航天合作上設置障礙，恣意制裁別國航天機構，出台法案限制與中國開展航天合作與交流。國際社會早已看透美方這種霸道行徑、「雙標」做法和虛偽言辭。

▲神舟十四號發射升空，進入外太空。（圖／翻攝 央視）

早前美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）接受德國媒體訪問時指出對中國太空計畫的擔憂。據大陸官媒《環球時報》指出，尼爾森指責中國空間站的任務是學習如何摧毀別人的衛星，指責中國「偷竊」技術，又說「中國的確不錯，但這也是因為他們偷了別人的創意和技術」。

尼爾森還提醒「小心中國占領月球」，引發大陸官媒回批，又再炒作「中國威脅論」，美國才是外空安全最大威脅。