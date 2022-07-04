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美軍魚鷹機「降落歪掉」釀3死！失控瞬間曝光　甲板人員驚嚇逃竄

▲▼美軍一架魚鷹型傾斜旋翼機（MV-22 Osprey）2017年在澳洲參加聯合演習時發生意外，導致3名陸戰隊員失蹤。（圖／翻攝自YouTube／Triple-Fatal Crash of V-22 Osprey）

▲魚鷹機突然傾斜撞向突擊艦，艦上隊員紛紛避逃。（圖／翻攝自YouTube／Triple-Fatal Crash of V-22 Osprey）

記者張方瑀／綜合報導

美軍一架魚鷹型傾斜旋翼機（MV-22 Osprey）2017年在澳洲參加聯合演習時發生意外，導致3名陸戰隊員失蹤、多人輕重傷。當時意外直擊影片近日在網路上流出，只見魚鷹機準備降落時，機身突然傾斜撞向船艦，艦上隊員紛紛避逃，畫面相當恐怖。

發生意外的魚鷹機在2017年8月5日從好人理查號（USS Bonhomme Richard）兩棲突擊艦上起飛，進入澳洲東岸海域參與美澳連合軍事演習「護身軍刀」（Talisman Sabre），演習結束後原本要降落於航空母艦羅根號（USS Ronald Reagan），卻不幸發生事故，造成機上3名陸戰隊員失蹤。

根據美國軍事媒體《THE WARZONE》報導，軍方後來並未正式對外公布事故原因，不過近來一段疑似艦上隊員所拍攝的影片在網路上流出。從畫面中可以看到，這架魚鷹機準備降落時，艦上多名隊員正在協助指揮，結果突然機身一歪，左機翼直接撞向甲板，巨大螺旋槳不斷高速運轉，嚇得現場人員四處逃竄。

▲▼美軍一架魚鷹型傾斜旋翼機（MV-22 Osprey）2017年在澳洲參加聯合演習時發生意外，導致3名陸戰隊員失蹤。（圖／翻攝自YouTube／Triple-Fatal Crash of V-22 Osprey）

▲魚鷹機準備降落時機身突然傾斜。（圖／翻攝自YouTube／Triple-Fatal Crash of V-22 Osprey）

當時機上載有26人，而魚鷹機撞上甲板後墜入海中，緊急出動搶救後仍有3名陸戰隊員失蹤，最後宣告殉職。意外發生後，時任日本防衛相小野寺五典就向美方提出暫時停飛魚鷹機，取消該機型參與將舉行的美日聯合訓練，並盡快提供事故訊息，防止意外再度發生。

事實上，美國商業雜誌《財星》（Fortune）曾報導，魚鷹直升機從試飛到服役，已經發生許多意外，導致最少30人死亡。這架飛機在設計和生產成本就高達7000萬美元（約新台幣21.1億元）。海軍戰機機師傑克・麥凱恩（Jack McCain）表示，「魚鷹直升機是一塊可怕的垃圾，完全是浪費金錢的產物。」

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