消防員「伍大郎」登場！　南消五大隊推出專屬防災資訊人物

▲台南消防局第五大隊為，創立防災宣導專屬人物「伍大郎」來吸睛，宣導消防救災安全知識，獲好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

據研究顯示，現代人所吸收的資訊量是1986年時的5倍，每天約接收與處理的資訊量，高達 3.6 萬GB，在資訊爆炸的時代，快文化在現代社會迅速的發展，訊息內容講求時間短、好吸收、容易抓重點，台南消防局第五大隊為，創立防災宣導專屬人物「伍大郎」來吸睛。

第五大隊量身打造詼諧風趣角色-「伍大郎」，伍大郎本身為消防人員，頭頂著一頂消防帽，圓臉戴著一副粗黑框眼鏡，具有豐富知識又帶點鄉土憨厚的特色，非常具有親和力，搭配快文化的特點，每部影片以不超過2分鐘為原則，為現代人一點一滴累積防災資訊，藉由詼諧的內容，讓閱聽人能在歡笑中吸收消防安全知識，並藉由多部影片的上傳，讓每一點知識編織成一個廣大的資訊安全網。

愛吃、愛玩、有點ㄎㄧㄤ的伍大郎，常運用生活中自身的故事，讓大家增加記憶點；第五大隊希望藉由這個討喜的角色，能增加圈粉人數，將更多的防災觀念推廣給更多的民眾，將原本枯燥的防災內容變得有趣，也希望可以讓這位「伍大郎」可以好好成材、盡情宣導。之後的影片還會有新的角色加入，為觀眾帶來更多好玩有趣的防災知識。

目前，伍大郎已推出3部水域安全的防災影片，分別介紹溪水暴漲、防溺自救以及安全水域觀念，配合6~9月溺水事件好發期，才接連推出相關影片，未來會隨著季節不同，更換宣導內容，期望能將安全的觀念，打入不同的族群，讓災害發生的機率降低。

消防局局長李明峯表示，夏日天氣炎熱，民眾戲水次數增高，消防局亦發現近期溺水案件有上升趨勢。夏日戲水救溺口訣別忘記，才能玩得安全放心，如萬一不慎進入危險水域發生溺水案件時，務必保持冷靜，採行「叫、叫、伸、拋、划、」五步驟進行求救救援，切勿貿然下水搶救以免發生憾事 。他期望「伍大郎」可以與年輕族群發生共鳴，讓安全意識得以提升，人民生命得以保障。

第五大隊大隊長鄭誌峰表示，現在適逢暑假期間，許多青年學子喜歡到海邊、溪流等水域戲水，水域安全必須要特別注意，相關正確的知識及觀念也需要推廣給民眾，希望「伍大郎」日後可以達成各項防災宣導的使命，以保護民眾生命財產為目標，如民眾有相關問題，也可以在伍大郎的youtube頻道中留言，讓我們可以做得更好。「伍大郎」Youtube頻道：https://www.youtube.com/channel/UCqo4xxZJEFjkvOzPGMMD-iQ