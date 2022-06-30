南消建置車輛救援場地　報廢車輛供訓練使用

▲台南市消防局為提升車禍救援訓練，近年來分階段規劃辦理，積極培訓各分隊幹部擔任教官、建置大隊訓練場地及配置報廢車輛，有效提升車輛搶救效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

消防各式搶救往往分秒必爭，災害一旦發生，平時的基礎訓練功夫就顯得格外特別重要，台南市消防局為提升車禍救援訓練，近年來分階段規劃辦理，積極培訓各分隊幹部擔任教官、建置大隊訓練場地及配置報廢車輛，並已於近期多起的車禍救援實際案例中，發揮訓練之成效，在最短時間內成功救出受困傷者。

市長黃偉哲表示：消防局於辦理特種搜救訓練及車輛救援訓練時，媒合市府各局處、機關管轄待拆除建築物進行訓練，且移撥供訓練用各式報廢車達29輛，供消防人員可就近進行訓練，且讓這些報廢車輛及待拆建築物，善盡公有財產最終使用效益，特別感謝議員們支持與建議，以及市府各局處及機關配合辦理，提升消防局救援專業技能，守護市民生命安全。

消防局局長李明峯表示，消防局已完成規劃於新化訓練中心及保西報廢車輛暫置場，做為統籌集中車禍救援專班訓練場地使用；另於消防局七個救災救護大隊轄區也各擇1處，置放市府各局處所提供之報廢車輛，讓各大（分）隊同仁平時可直接前往有放置報廢車輛之分隊，來進行車輛救援自組訓練或交流，並由各大隊內部教官或幹部指導所屬分隊同仁，以更能有效提升整體消防人員，車禍救援之專業技能。

消防局特別感謝Ingay Tali穎艾達利議員於本次定期會時，提出車輛搶救訓練建議統合可容納供車輛搜救訓練使用議題，特別關心消防分隊車庫置放之報廢車輛，是否造成使用空間不足及訓練時消防同仁安全疑慮，消防局已完成規劃改善，並也會持續精進車禍救援訓練，從訓練場地、教官團及教材研討、落實督導，確保消防同仁及市民安全。