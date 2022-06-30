衝鋒陷陣火場安全管制要有　南消四大隊辦救災安全管制實務線上會議

▲台南市消防局第四大隊為提升火場人員安全，辦理救災安全管制實務線上研討會議，共計有60名各級幹部及消防人員參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年因建築形態、裝修材質及工廠運作危險物質的多元變化，火場搶救的危險性遠高於以往，多起消防人員殉職案例，讓每位消防人員都不能輕忽安全管理的重要性，台南市消防局第四大隊為提升火場人員安全，辦理救災安全管制實務線上研討會議，共計有60名各級幹部及消防人員參加。

本次會議特別研究過往重大殉職火災案例，探討國內外火場安全管理制度，以消防局制定之CCIO火場指揮管理系統為框架，針對火災安全管制版之設計及運用進行實務研討，並強化個人火場安全觀念，從個人、小組團隊、分區指揮官到大隊火場指揮官，都應有安全管制的觀念及實際執行，會中探討使用安全管制版的方式來落實入室救災人員的安全管制，從初期指揮官到分區指揮官及大隊安全幕僚的層級，如何逐層銜接安全管制作業，有賴適合工具的使用及所有人員的安全管制觀念達成共識。

四大隊長蔡國保表示，從過往殉職火災案例，可知因科技及經濟高速發展造成救災場所複雜化提高救災風險，讓消防人員面臨艱難的救災挑戰；於此同時，救災防護裝備的精良也讓消防人員能更深入火場執行危險任務，救災風險係數亦會大幅提升，所以需有專責消防人員落實執行管制作業，來確保入室救災人員的狀況，本大隊希望能透過平時的訓練建立良好的救災默契及火場安全文化，以避免消防人員傷亡之憾事發生。

消防局長李明峯指出，火場安全是每一個救災人員的責任，本局持續滾動式檢討並精進救災技能，確保第一線消防弟兄涉險搶救臺南市民時，也能保障自身安全，秉持黃偉哲市長的施政理念，持續以建立專業、團結、有效率的救災團隊來服務廣大市民。