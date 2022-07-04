「層間臭味」太擾鄰！他投訴鄰居烤肉味太香　登門貼紙條警告

▲層間噪音、層間臭味成為南韓備受重視的社會問題，圖為首爾中浪川沿岸公寓大樓。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

隨著都市化等高度發展，南韓因「層間噪音」爆發的社會新聞屢見不顯，甚至有人因為不堪噪音騷擾砍殺鄰居；然而其實不僅聲音會影響上下層住戶，事實上就連臭味、菸味恐怕也會影響敦親睦鄰的關係，有名住戶的家門被貼紙條警告，表示烤魚、烤五花肉的味道太重了。

根據韓媒《中央日報》，住在首爾市麻浦區的30歲徐姓住戶表示，不久前他家大門曾被鄰居貼上一張紙條，對方在紙條中警告，「晚上你們在烤魚的時候，傳出濃濃的烤魚味，拜託你們稍微控制一下」，不過他看到這張紙條時感到困惑，因為他們家根本就不曾在家烤魚，很有可能是遭到誤會，一想到很有可能演變成鄰居間的衝突，便感到頭痛。

報導指出，繼「層間噪音」成為不時登上社會版頭條的現象，如今就連「層間臭味」也可能挑起鄰居間的戰火，尤其是自從新冠疫情爆發後，許多人配合防疫政策待在家，待在家中的時間一拉長，就有可能衍生各種問題，例如烤肉、烤海鮮的味道可能會讓鄰居聞到崩潰，甚至菸味也會跟著飄向鄰居家。

▲太濃的烤肉味從窗戶飄出也會被鄰居抱怨投訴。（圖／取自Pixabay）

隨著夏季溫度上升，各種味道就愈可能往外擴散。京畿道九里市某公寓社區管委會表示，最近投訴電話可以說是接到手軟，尤其居民的投訴內容大多是要求處理從不知何處飄來的烤肉、烤魚味，「根本不知道是從哪一家傳來的，我們也須顧慮到其他居民的隱私，目前沒有任何可行的解決辦法。」

首爾市松坡區一名與朋友合租的28歲金某表示，「每當清麴醬（類似納豆）的味道從鄰居家飄進來，我的朋友都氣得表示要投訴，不過最後卻只能作罷，因為每個人對於臭味的標準都不太一樣。」

另外，隨著新冠疫情邁入長期抗戰，居民待在家的時間也跟著變長，不過卻有許多癮君子跟著在家抽起菸來，導致二手菸味傳入鄰居家中。根據國民權益委員會統計，南韓政府2020年接獲到2844宗二手菸味傳進鄰居家的案件，比前一年的2386宗增加了20%。

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