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北韓「被餓死的」比新冠死者還多　作物歉收又封城！脫北者曝慘況

▲▼北韓領導人金正恩。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩5月下令全境實施緊急防疫措施，使得新冠疫情趨緩，但饑荒問題卻未獲得解決。（資料照／路透）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）5月上旬承認疫情爆發迄今發燒病例達474萬例，接近2600萬總人口的20%，但死亡人數僅73人。南韓媒體「NK知識人連帶」代表、脫北者金興光撰文表示，雖然脫北者團體掌握到的北韓疫情比官方數字嚴重許多，更慘的是，由於歉收和防疫封鎖，死於糧食危機的人比新冠更多，幾乎每天都有人餓死。

金興光在日本新聞網站「JBpress」撰文指出，北韓領導人金正恩5月14日宣布全境實施緊急防疫措施，包含封鎖新冠疫區，限制居民移動等，北韓官媒公布的死亡患者不到80人，但收集北韓情報的脫北者團體透過內部協力者確認到的死亡人數卻超過3000人。

▲▼金正恩、李雪主協助調派醫療藥物。（圖／路透社）

▲脫北者團體取得消息稱，北韓染疫死亡的真實數據至少3000例。圖為金正恩與夫人李雪主協助調派醫療藥物。（圖／路透）

金興光指出，北韓缺乏防疫用品與藥物，拿口罩來說，由於無力生產出KF94等級的醫用口罩，所以會戴多枚布製口罩，貧窮人家一個口罩要重複使用數月。居民表示，目前沒見過用棉花棒採集咽喉或鼻腔的篩檢方式，確診後通常不會住院，而是在家隔離，因為即使住院也沒有治療方法。有意見則認為，是因為沒有足夠食物提供住院患者，才把責任推給家屬。

北韓消息人士稱，地方官員最初曾如實上報疫情，卻遭到上級單位不斷「指導」，為了逃避責任開始虛報確診數。還有另一個真相是，在北韓，餓死的人比染疫死者更多。只要地區出現病例，傳統市場將首先被封鎖，街道攤商和沿街兜售的小販也被禁止，人們在封城下無法獲得食物，許多家庭一天吃不到一頓飯，幾乎每天都有人餓死。

▲▼北韓國旗。（圖／路透）

▲北韓封鎖邊境貿易，拒絕國際糧食支援，消息傳出每天都有民眾無法取得食物而餓死。（圖／路透）

金興光表示，北韓去年農業因洪水等災害而歉收，加上當局為防疫封鎖邊境，又拒絕國際社會的糧食支援，導致今年遭遇歷史性的糧食危機。NK知識人連帶的每月物價調查中，在北韓被視為與利率相同重要的指標「白米價格」正在直線上揚，5月份每公斤漲到5500朝鮮圓，超過金正恩政府設定的5000朝鮮圓上限。

由於白米價格飆漲，買不起米的居民轉向更便宜的玉米，把玉米弄碎後混合少量的米、蔬菜和其他食材，做成主食飯。消息人士說，「如果什麼都不吃，人就會死，多少能吃到一點，雖然身體會變瘦弱，但至少不會死。」文末寫道，北韓內部現面臨著嚴重大量餓死的現狀，以及居民因為疫情而過著艱困、痛苦的生活。

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