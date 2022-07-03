10歲女童墜海慘死！父母投資虛擬貨幣慘賠2000萬　家屬決定低調火葬

▲女童趙有娜一家三口陳屍墜落海底的座車，警方發現趙姓夫婦生前投資虛擬貨幣曾賠2000萬韓元。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓10歲女童趙有娜（조유나，音譯）失蹤案備受南韓社會關注，其與父母失聯近29天，最後於6月29日被發現陳屍在銀色奧迪轎車內，車體沉浸在全羅南道莞島郡松古港10公尺深的海體，外界推測一家三口恐怕是因為1億韓元的龐大債務，才會想不開輕生。警方調查後發現，趙姓夫婦確實曾投資虛擬貨幣。

根據《韓聯社》，南韓光州南部警察署1日表示，趙姓夫婦確實曾經於去年3至6月透過交易所投資1億3000萬韓元的虛擬貨幣，不過在完成最後一次交易後所領出的所有款項，竟只有1億1000萬韓元，這表示經過3個多月的投資後反而損失了約2000萬韓元。

趙姓夫婦投資包括比特幣在內，共數十種項目的虛擬貨幣。雖然趙姓夫婦生前曾經在網路上搜尋LUNA虛擬貨幣，不過在交易明細中卻未見LUNA幣。據悉，LUNA幣曾在短短一周內價值崩跌97%。

另外，警方於6月29日在松谷港海域找到女童趙有娜母親李某（35歲）的持有物品，其中發現了一包藥袋，之後前往藥袋上所登記的醫療院所，發現李某在一家三口出發前往「農村校外體驗學習」前，曾於4月、5月前往該醫療院所，以失眠為由拿到安眠藥的處方籤，每次處方籤的安眠藥藥量為2周。

由於一家三口屍體浸泡在海底的時間太長，導致屍體嚴重腐爛後，難以透過解剖等分析詳細死因，目前死因還是未明狀態，尚待藥物、毒品反應等進行釐清。

然而據傳趙姓夫婦因為複雜的家務事，長年與其他家族或親戚幾乎是「老死不相往來」，最後接到警方通報前往認屍的某家庭成員，決定不為一家三口舉辦任何喪禮或是告別式，在匆忙下決定於1日送去火葬，一家三口可謂是直到死後都景況淒涼。

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