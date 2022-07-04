北韓7月實施夏季軍訓！極端豪雨影響仍照常舉辦　估9月進行核試驗

▲北韓預估7月起實施夏季軍事訓練。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

全球極端氣候問題日益嚴重，韓半島（朝鮮半島）在經歷乾旱後，最近迎來梅雨季，受到滯留鋒面影響，不僅南韓首爾降下集中性豪雨，北韓（朝鮮）首都平壤也降下驚人的雨量。不過南韓軍事情報顯示，北韓在經歷新冠疫情、梅雨季後，仍未停止夏季軍事訓練，且第7次核試預估9月實行。

根據韓媒《News1》，南韓聯合參謀本部公報室長金俊樂（김준락，音譯）今（4）日在簡報會議中回答記者提問，表示最近北韓雖然受到集中性豪雨影響，不過通常依照慣例北韓每年7月實施夏季軍事訓練，今年也不意外，目前南韓正在密切關注北韓軍事動向。

至於最近是否出現北韓將進行第7次核試的跡象，金俊樂則表示，南韓與美國軍事情報當局在緊密的合作下，正針對北韓相關軍事動向與設施密切關注追蹤，維持穩固的警戒狀態，「目前尚未有需要追加說明的任何事項。」

報導指出，北韓早已完成在咸鏡北道吉州郡豐溪里核實驗場的第7次核試驗事前準備工作，只要最高領導人金正恩等黨政高層一聲令下，就可以隨時進行；不過外界觀測指出，北韓可能正在等待夏天梅雨季結束，最快可能9月之後才會決定實施第7次核試。

北韓從今年1月起至6月12日，一共進行高達19次的飛彈試射，包括極超音速飛彈、洲際彈道飛彈、中短程彈道飛彈等各種飛彈與放射砲（多管火箭砲），專家認為如此頻繁的試射行程，可能顯示北韓計畫透過各種能攜載核彈頭的導彈，達成核武的輕型化、小型化，使得當局更能靈活運用核武。

▲北韓平壤6月底降下豪雨，普通江水位高達5.57公尺。（圖／達志影像）

根據北韓官媒《朝鮮中央電視台》新聞報導與畫面，平壤普通江流域從6月27日晚間7時至29日清晨5時，近3天以來平降下233.7mm的雨量，普通江水門觀測站水位一度到達5.57公尺，大同江中上游也降下平均243mm的雨量，人民文化宮殿旁的普通江畔氾濫，積水淹進人行道，水深至成年男子的膝蓋。

據悉，普通江畔屬於平壤的黃金地帶，包括金正恩的辦公室，以及其他黨政高層的住宅都位居於此。

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