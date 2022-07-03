東京連9天高溫逾35度　創1875年以來最長紀錄

▲日本東京天氣炎熱。（圖／達志影像／美聯社）

中央社東京3日綜合外電報導

日本每日新聞報導，東京市中心今天中午過後測得攝氏35.3度高溫，連續9天出現逾35度的「猛暑日」，創1875年開始觀測以來最長紀錄。

日本把攝氏30度以上稱為「真夏日」，35度以上稱為「猛暑日」。

日本氣象新聞（Weathernews）公司表示，今天太平洋高壓持續籠罩本州島附近，造成關東各地今天從上午開始就很炎熱，東京市中心在12時前已達到35度。

東京市中心從6月25日創觀測史最早出現「猛暑日」紀錄開始，到今天已連續9天被觀測到「猛暑日」，打破2015年7月31日到8月7日的連續8天紀錄。

目前預測東京市中心明天將被較厚的雲層籠罩，酷暑天氣可望稍微趨緩，最高溫度可能在31度。

日本放送協會（NHK）報導，截至中午為止的最高氣溫，櫪木縣佐野市36.2度、福島市35.6度、東京市中心與茨城縣筑波市同為35.2度、千葉縣成田機場35度等。

受到日本電信業者KDDI發生通訊障礙影響，日本氣象廳部分觀測資訊無法傳送，因此除上述地區外，可能也有其他地區出現「猛暑日」。

當局呼籲民眾勤於補充水分、適當地開啟冷氣，在戶外較少交談等情況可以脫掉口罩休息嚴防中暑。