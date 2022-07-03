分靈迷你虎爺回娘家披黃金戰甲　8尊虎爺找到有緣人

▲台南祀典興濟宮於7月3日舉辦「分靈迷你虎爺回娘家披黃金戰甲」暨「乞虎祈福」活動，圓滿完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南祀典興濟宮於7月3日（農曆六月初五）舉辦「分靈迷你虎爺回娘家披黃金戰甲」暨「乞虎祈福」活動，圓滿完成。46尊分靈虎爺全部回到祖廟，歡喜風光披上黃金戰甲﹔而中午擲筊杯乞小虎爺活動，8尊虎爺順利找到有緣人供奉，圓滿歡喜。

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慶祝壬寅虎年，祀典興濟宮的虎爺以愛吃炸雞，超萌的造型擄獲很多粉絲，3日一整天都有分靈虎爺回娘家，信眾將大殿擠得水洩不通。「分靈迷你虎爺回娘家披黃金戰甲」活動，於上午9時至12時報到，事先報名的46尊虎爺信眾，陸續回到大殿參拜虎爺祝壽，讓虎爺聖誕人聲鼎沸、熱鬧滾滾。

而各家將虎爺轎椅、神龕和帳簾裝飾得美輪美奐，造型各有不同，也讓民眾欣賞嘖嘖稱奇，讚嘆信眾的巧思，展現出對虎爺神明的敬愛。

中午12時，由董事長吳福春率領董事、基金會長侯明福等理事和信眾，共同向虎爺參拜祝賀聖誕，接著分別替回娘家的虎爺披上黃金戰甲，象徵虎爺的「後頭厝」超強，為分靈出去的虎爺增添新裝，小虎爺穿上戰甲，果然虎虎生風、氣勢非凡。

第二個重頭戲就是「乞虎祈福」擲筊杯乞求迷你虎爺活動，中午1時，所有報名領取號碼牌的民眾住集合在大殿，依序分成單、雙號排下場擲筊杯，180餘人經過第一輪擲筊後，有6位分別獲得4至7杯聖杯，確定獲得迎取小虎爺資格。

有10人同時獲得2杯，所以進入第二輪比杯方式，結果，8人獲得1杯，2人獲得2杯，贏得迎回小虎爺資格，8尊虎爺順利找到有緣人，整個活動圓滿完成。

▲獲得第一高聖杯7杯的民眾彭隆濬，第1 輪擲杯就出線。

有趣的是，獲得第一高聖杯7杯的民眾彭隆濬，4年前甫從北部搬到台南，參加祀典興濟宮舉辦的台南古城節，在虎爺浮雕擲筊杯活動中，擲出9聖杯幸運獲得浮雕，開始和興濟宮結緣，這次參加擲筊杯活動，第一輪又以7聖杯方式，拿下最高聖杯，順利迎回小虎爺，而他的二兒子報名參加卻沒有獲得，竟然在一旁大哭，引發旁人莞爾，彭男表示自從和興濟宮虎爺結緣後，整個家庭和事業奇順無比，大家對其表達恭喜之意，更深信興濟宮虎爺神蹟顯赫，能招財鎮宅，庇佑全家平安。