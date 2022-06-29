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小關之琳喊150萬聘金！娘家給20坪台北房…親友怒：妳跟別人同居過

聘金、結婚、提親。（圖／資料照）

▲神似關之琳的女子與男友論及婚嫁，娘家開口要150萬元聘金。（示意圖／資料照）

記者柯振中／綜合報導

一名年約30多歲的女子外表神似女星關之琳，因為與男友論及婚嫁，雙方談到聘金的金額，女方家屬開口要了150萬元，並允諾提供台北市蛋黃區20坪的房子，讓2人婚後使用。不過，女方也有親友認為，女子曾與前男友同居過，開口要150萬，卻連「給老公一個乾淨的過去都辦不到」，價格太過誇張。聘金攻防戰的戲碼曝光，瞬間引爆熱議。

一名網友在「爆廢公社」分享，她是這起攻防戰中女方的友人，這名女子年約30多歲，是某大企業的部門主管，不但有學問、還談吐得宜，外表神似女星關之琳。

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不過，網友表示，近日女子與現在男友論及婚嫁，家長開價150萬元聘金，收了以後交由女子自行運用，同時不會給嫁妝，但會無償提供台北市蛋黃區20坪的房屋，讓2人使用，婚後的收入則自行保管，其他大小開銷則由婆家負責。

網友提到，男方的家屬認為，愛情應該是互相體諒、互相扶持，若真的要「以價計嫁」，女子的年齡已超過30歲，還有過「有實無名」的夫妻生活，早就沒有這種身價，且男方家裡勤儉務實，能夠保證衣食無憂，結了婚就該為後代的未來努力、一起存錢面對。

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲這名自稱「女方親友」的網友說，家長開口要了天價聘金，卻連給個乾淨的過去都辦不到。（示意圖／資料照）

雙方鬧得不歡而散，網友認為，150萬聘金娶老婆價格相當高，雖然要求女方沒有情史很困難，但開了天價「連給老公一個乾淨的過去都辦不到」，怎麼會有人願意當愛情的傻瓜，「回到主題，這邊問問大家，大家結婚（會）不會因為新娘的過去，影響聘金的數額？」

對此，不少人則留言回應，「說好的男女平等呢」、「沒聘金就沒問題，有嫁妝有聘金也沒問題。要150萬不如小倆口自己買房，貸款也付的比較甘願」、「我只覺得要聘金不給半毛嫁妝蠻好笑的」、「本來女生沒有被物化，奇葩家長開價賣，可憐女兒就自然被秤斤論兩了，有這種父母，真可悲」、「怎感覺不是在因愛而結婚，反而像是菜市場論斤秤量在賣。」

不過，也有人表示，「聘金不合理沒錯，但也不用牽扯到私生活，男女都一樣，一碼歸一碼」、「用處女情節決定身價，到底多傳統」、「150萬娶個老婆又附房子，很划算的」、「男人曾於前女友發生關系，是否要增加婚聘金額」、「愛就娶，不夠愛就別娶，沒毛病啊兄弟」、「不是啊，你要女生有乾淨的過去，有本事你就不要跟任何女生交往啊。自己過去不乾淨沒資格拿這件事說嘴吧？」

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