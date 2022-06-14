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祀典興濟宮虎爺聖誕　舉辦「乞虎祈福」系列活動

▲祀典興濟宮虎爺以造型超萌、愛吃炸雞聞名全台，廟方將在虎爺農曆六月初六聖誕系列活動中，舉辦「乞虎祈福」和「迷你分靈虎爺回娘家贈黃金戰甲」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲廟方14日特別安排虎爺上案桌，並備妥「炸雞」供奉，為虎爺聖誕暖身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

祀典興濟宮虎爺以造型超萌、愛吃炸雞聞名全台，慶祝今年壬寅虎年，廟方將在虎爺農曆六月初六聖誕系列活動中，於7月3日（國曆六月初五）舉辦「乞虎祈福」和「迷你分靈虎爺回娘家贈黃金戰甲」活動，目前正在受理報名中，廟方14日特別安排虎爺上案桌，並備妥「炸雞」供奉，為虎爺聖誕暖身。

一般虎爺被安奉於案桌下，有「下壇元帥」之稱，祀典興濟宮虎爺被安奉於案桌上，和民眾距離拉近，飽滿圓潤的下巴，就好像貓一樣，雖是神明，卻有著最萌的神情，又傳出最愛吃炸雞，深得很多信眾喜愛。

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▲祀典興濟宮虎爺以造型超萌、愛吃炸雞聞名全台，廟方將在虎爺農曆六月初六聖誕系列活動中，舉辦「乞虎祈福」和「迷你分靈虎爺回娘家贈黃金戰甲」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲祀典興濟宮虎爺以造型超萌、愛吃炸雞聞名全台，廟方將在虎爺農曆六月初六聖誕系列活動中，舉辦「乞虎祈福」和「迷你分靈虎爺回娘家贈黃金戰甲」活動。

廟方於10年前開始舉辦「乞虎祈福」活動，在每年農曆六月初六虎爺聖誕日，準備開光的「迷你虎爺」供信眾擲筊杯乞求，連續三個聖杯即有迎回「迷你虎爺」的資格，每年供信眾擲筊乞求的「迷你虎爺」神尊數量，都是事先請示虎爺為「限定版」，經統計，迄今被迎走的「迷你虎爺」數量大約85尊左右。

▲祀典興濟宮虎爺以造型超萌、愛吃炸雞聞名全台，廟方將在虎爺農曆六月初六聖誕系列活動中，舉辦「乞虎祈福」和「迷你分靈虎爺回娘家贈黃金戰甲」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

廟方訂於農曆六月初五（國曆7月3日）星期日，舉辦「分靈迷你虎爺」回娘家活動，讓迷你虎爺來個「大會師」相見歡，廟方將打造專屬於「迷你虎爺」穿的「黃金戰甲」回贈，需事先報名，截止時間至6月22日(農曆五月廿四日），目前已有半數近40位被迎走的迷你虎爺信眾報名，報名者若於農曆六月五日當日中午12時之前完成報到，廟方即贈予小虎爺「黃金戰甲」一件。

第二個重頭戲則是「乞虎祈福」，報名信眾依順序擲筊杯，連續3個聖杯即可取得迎回迷你虎爺的權利，今年有8尊虎爺和信眾結緣，報名人數現今已有80多人，至6月30日（農曆六月初二）下午5時截止，分為現場報名及電話報名，為顧及排序性，以現場報名者優先擲筊。

廟方於6月14日安排虎爺上大殿的案桌，這也是祀典興濟宮虎爺聖誕的特色，儀式由董事長吳福春帶領向虎爺上香，稟告即將展開的虎爺祝壽等相關活動，有趣的是，虎爺上案桌之後，吳董事長剛開始擲筊杯，詢問虎爺如此定位是否滿意？都未能獲得聖杯，直到詢問虎爺是否要炸雞做為供品，方獲得聖杯，於是廟方趕緊購買炸雞禮盒祭拜，才完成虎爺上案桌儀式。果然，祀典興濟宮的虎爺愛吃炸雞的傳聞，係真的！

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