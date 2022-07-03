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「女孩馨光夜跑」今年復辦　勵馨基金會邀國人以行動提升女權

▲「台灣女孩日-女孩馨光夜跑」10月1日將在中興新村登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲「台灣女孩日-女孩馨光夜跑」10月1日將在中興新村登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

10月11日是「國際女孩日」及「臺灣女孩日」，勵馨基金會將在10月1日於南投市中興新村再度舉辦「女孩馨光夜跑」活動，帶領大眾瞭解並重新省思女孩人權的價值與重要性，避免女孩人權受到任何傷害，共同為提升女孩權益而努力。

勵馨基金會指出，「臺灣女孩日-女孩馨光夜跑」活動今年邁入第5年，有效加深社會民眾性別平等的觀念與認知，參加人數持續成長，去年因疫情因素停辦一次；該會南投分事務所1日舉辦「2022台灣女孩日之女孩馨光夜跑暨公益彩券形象宣導活動」記者會，南投副縣長陳正昇與基金會董事長何振宇、副執行長王怡雯等來賓共同宣示活動正式「復跑」。

何振宇表示，18年前在縣府邀請下成立南投分事務所，協力推動婦女保護工作、提升縣內婦女權益及性別平等；基於「投資女孩，並讓女孩參與影響自身的決策，對於促進經濟發展、消除貧窮、打破性別歧視與暴力循環，是相當重要的」的認知，未來將持續深化與縣府夥伴關係，讓更多民眾認識投資女孩的重要性，共同關注女孩權益議題，並投入培力女孩的行動行列。

▲「台灣女孩日-女孩馨光夜跑」10月1日將在中興新村登場。（圖／南投縣政府提供）

陳正昇說，縣府長期積極推動婦女權益，並運用公益彩券盈餘補助辦理各項婦女培力課程、家庭暴力暨性侵害防治工作、性別平等宣導、未婚懷孕之青少年提供福利與服務、衛教營養之協助等，期透過各種不同方案的推動，保障婦女權益及均衡女性社會參與機會。

王怡雯提醒，馨光夜跑將於10月1日（六）於中興新村「九二一重建紀念公園」舉辦，全程4公里，適合親子及老少來參加，自即日起至7月31日止採線上報名方式；另也設置宣導攤位，辦理性別體驗、暴力走開、性侵防治、性別小學堂等趣味活動，希望破除性別刻板印象、尊重他人意願、反暴力、反性侵，學習尊重自己與他人，使每個人在選擇的當下都可以有公平自主的決定權，而不受性別、社會性別刻板期待的干擾。

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