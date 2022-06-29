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中興新村中興路淹水擾民10年　2.2億完成分洪工程完工啟用

▲南投市中興路分洪工程完工啟用，內轆居民未來可望免受水患所苦。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投市中興路分洪工程完工啟用，內轆居民未來可望免受水患所苦。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市中興新村中興路分洪工程斥資2億2千萬元經費、歷時2年施工，27日正式啟用；縣政府指出，外轆排水系統及內轆排水支線防洪負擔可望減輕，沿岸易淹水區域不再受水患和淹水問題威脅，為當地居民解決10多年來困擾。

「南投縣南投市中興新村中興路分洪工程-啟用典禮」27日上午舉辦，由縣長林明溱主持，立委許淑華、內政部營建署副主任於望聖和下水道工程處長曾淑娟、下水道工程處中區分處長沈益生，以及縣議員曾振炎、張嘉哲、賴燕雪、史雪燕、南投市民代表會主席張惠卿及多位市民代表、里長都到場觀禮。

縣府工務處表示，外轆排水系統由於現有護岸施設受貓羅溪外水迴堵影響，且南內轆地區雨水下水道系統亦排入內轆排水支線，增加下游防洪負擔，造成雨季常生水患的主因；縣府透過「南投縣管區域排水外轆排水系統規劃」整體綜合治水規劃，改善易淹水地區問題。

▲南投市中興路分洪工程完工啟用，內轆居民從此免受水患所苦。（圖／南投縣政府提供）

工務處指出，中興路分洪工程為該計畫工程之一，主要將中興路上游流入內轆排水支線及支線1之通水量，於貓羅溪達10年期高峰水位前截流，排往貓羅溪中，避免其流入內排水支線中，減輕下游防洪負擔；因涉及從下游起貓羅溪破堤、祖祠路封路、五叉路口南投市重要管線配、慶福寺牌樓遷移、中興國中和德興國小交通安全維持等諸多環節，施工難度極高，但在各界通力合作下，歷經約2年工期順利完工。

工務處說明，中興新村高等研究園區之排水未來得藉由中興路分洪排除，對內轆地區有一定減災之效，同時921地震園區、祖祠路、中興路及中興國中、德興國小周邊環境也透過該分洪工程一併改善，後續配合外轆排水系統其他計畫執行，內轆地區長年淹水災情就能逐步改善。

林明溱說，他和許淑華歷經10多年努力、先後在立委任內接力敦促營建署編列經費改善，整體綜合治水規劃終獲營建署支持，其中中興路分洪工程經費2億2千萬（含縣府18%配合款約4千萬元），加上前期土地徵收費用（含縣府配合款）共達3億3千萬元；許淑華表示，中興新村中興路、內轆地區、光榮里、光華里等地因地勢低漥及水文環境無法有效改善，10多年來飽受淹水之苦，中興路分洪工程完工啟用後，盼發揮分洪功能、改善水患。

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