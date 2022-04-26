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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

興大於中興新村設分校　蘇揆喊話「今年無法成立後續支持就沒了」

▲行政院長蘇貞昌（中）赴南投中興新村視察發展規劃。（圖／南投縣政府提供）

▲行政院長蘇貞昌（中）赴南投中興新村視察發展規劃。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為活絡中興新村、展現中興新村蛻變後的新氣象，國發會檔案局今年執行「台灣省政資料館耐震補強工程」，23日舉辦啟動典禮、宣告省政資料館重新開館，行政院長蘇昌也到場主持活動。

過去在省政府時代曾任省議員的蘇貞昌說，66年前為了「中興復國」，省政府搬到中部、取名為中興新村，時至今日為了建設台灣、建設國家，將中興新村的未來發展交由國發會主導，如南核心區的73公頃土地將由中興大學設分校。

蘇貞昌公開向出席參加活動的興大校長薛富盛喊話，興大於中興新村分設的第一個學院今年如果無法成立，「後續支持就沒了」，如果做得好，用大學城活化地方，做得愈多，中央支持愈多；蘇貞昌也表示，希望縣府解除文化景觀限制，因為綁手綁腳，沒辦法做事。

▲行政院長蘇貞昌赴南投視察鳥嘴潭人工湖工程。（圖／南投縣政府提供）

▲行政院長蘇貞昌赴南投視察鳥嘴潭人工湖工程。（圖／南投縣政府提供）

縣府秘書長洪瑞智致詞表示，關於中興新村的未來發展，中央政府以國家未來發展的高度及角度積極活化，縣府也正透過都市計畫變更、及通盤檢討，希望雙方攜手合作，讓中興新村再現風華。

蘇貞昌隨後也前往烏溪鳥嘴潭視察工程，對於下游垃圾堆積問題，他希望縣府和環保署一起努力、趕快清除，讓鳥嘴潭人工湖未來不但供給南投及彰化用水，也將是南投未來觀光亮點；洪瑞智表示，縣府配合中央進行鳥嘴潭人工湖的相關建設，中央也同意用3億元經費移除堆置的垃圾，目前正積極辦理中。

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