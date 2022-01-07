國際特赦組織台灣分部　發起響應「寫一封信改變生命」活動

▲國際特赦組台灣分部於中興新村發起響應「寫一封信改變生命」活動（下同）。（圖／行政院中辦提供）

記者高堂堯／南投報導

國際特赦組織台灣分部於2022年的第二天，在南投中興新村發起「寫一封信改變生命」活動，邀請眾人共同聲援所有為性別平等、種族歧視、表達自由、新聞自由、和平集會、環境權利挺身而出卻遭到迫害者，鼓勵他們不要放棄希望，也廣為傳達自由與人權的可貴。

本次活動於1月2日下午，由國際特赦組台灣分部聯合「大美生活提案所」、「省府日常散策」及「1985音樂公寓」等在地文藝旅遊工作者舉辦；現場安排「美麗島」、「島嶼天光」及「太陽」等鋼琴獨奏表演，希望給受苦難的人們帶來最溫暖的撫慰與希望。

大美生活提案所負責人蔡佩伶首先介紹「寫信馬拉松」的理念和發展：國際特赦組織舉辦已連續20年發起「寫信馬拉松」，是為全世界最盛大的人權活動，「寫一封信改變生命」即為活動理念，由全球各地的支持者寫下數百萬封信，一起關心及鼓勵為自由、愛、和平而努力者，「為不公義的混沌霧霾提起筆，畫上太陽、彩虹、藍天白雲。」

「1985音樂公寓店長」曹子傑隨後上台播放視頻，介紹參與聯署及聲援人士，包括台灣新台語歌運動先鋒「豬頭皮」朱約信、金曲歌王流氓阿德、金曲獎最佳樂團董事長樂團及創作女歌手何欣穗等演藝人員，以及政大教授鄭同僚、宜蘭縣慈心華德福實驗高中校長郭朝清、台北市和平實驗小學校長黃志順、宜蘭縣實驗教育資源中心主任林武聰、誠致教育基金會執行長吳明柱、台東縣萬安國小校長鄭漢文、嘉義縣教育處長李美華、10位實驗學校校長及教育處人員等教育界人士。

中興新村文化聚落負責人朱怡甄表示，很高興能參與籌劃意義非凡的活動，負起更多的社會責任；南投縣議員張嘉哲表示，人權是普世價值，政府及有關單位應採更積極作為來保障弱勢團體的人權；南投市民代表江秀春則呼籲，社會應更關注婦幼人權保障，讓他們免於恐懼；長期從事教育工作的民眾黨南投縣黨部主委簡千翔說，對人權保障不分黨派種族，更應以教育宣導落實深化。