　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國際特赦組織台灣分部　發起響應「寫一封信改變生命」活動

▲國際特赦組台灣分部於中興新村發起響應「寫一封信改變生命」活動。（圖／行政院中辦提供）

▲國際特赦組台灣分部於中興新村發起響應「寫一封信改變生命」活動（下同）。（圖／行政院中辦提供）

記者高堂堯／南投報導

國際特赦組織台灣分部於2022年的第二天，在南投中興新村發起「寫一封信改變生命」活動，邀請眾人共同聲援所有為性別平等、種族歧視、表達自由、新聞自由、和平集會、環境權利挺身而出卻遭到迫害者，鼓勵他們不要放棄希望，也廣為傳達自由與人權的可貴。

本次活動於1月2日下午，由國際特赦組台灣分部聯合「大美生活提案所」、「省府日常散策」及「1985音樂公寓」等在地文藝旅遊工作者舉辦；現場安排「美麗島」、「島嶼天光」及「太陽」等鋼琴獨奏表演，希望給受苦難的人們帶來最溫暖的撫慰與希望。

大美生活提案所負責人蔡佩伶首先介紹「寫信馬拉松」的理念和發展：國際特赦組織舉辦已連續20年發起「寫信馬拉松」，是為全世界最盛大的人權活動，「寫一封信改變生命」即為活動理念，由全球各地的支持者寫下數百萬封信，一起關心及鼓勵為自由、愛、和平而努力者，「為不公義的混沌霧霾提起筆，畫上太陽、彩虹、藍天白雲。」

▲國際特赦組台灣分部於中興新村發起響應「寫一封信改變生命」活動。（圖／行政院中辦提供）

「1985音樂公寓店長」曹子傑隨後上台播放視頻，介紹參與聯署及聲援人士，包括台灣新台語歌運動先鋒「豬頭皮」朱約信、金曲歌王流氓阿德、金曲獎最佳樂團董事長樂團及創作女歌手何欣穗等演藝人員，以及政大教授鄭同僚、宜蘭縣慈心華德福實驗高中校長郭朝清、台北市和平實驗小學校長黃志順、宜蘭縣實驗教育資源中心主任林武聰、誠致教育基金會執行長吳明柱、台東縣萬安國小校長鄭漢文、嘉義縣教育處長李美華、10位實驗學校校長及教育處人員等教育界人士。

中興新村文化聚落負責人朱怡甄表示，很高興能參與籌劃意義非凡的活動，負起更多的社會責任；南投縣議員張嘉哲表示，人權是普世價值，政府及有關單位應採更積極作為來保障弱勢團體的人權；南投市民代表江秀春則呼籲，社會應更關注婦幼人權保障，讓他們免於恐懼；長期從事教育工作的民眾黨南投縣黨部主委簡千翔說，對人權保障不分黨派種族，更應以教育宣導落實深化。

ET快訊
「第3劑查疫苗地圖」網站雷炸！　鄉民曝2招預約最快
爆社區感染！　桃園急「再增4處」採檢站
高鐵技術員迷信消災解厄花光百萬　欠20萬遭虐打12小時亡
新防疫保單來了！　一被隔離可賠10萬
桃市府宣布「大型活動順延」！　飲食、試吃全暫停
家樂福首創福袋！　198元抽「台積電股票」
快訊／侯友宜下令：明起新北各醫院、長照機構停止探視
國營事業招考作弊！　中鋼、台電職員涉案賺上億元
快訊／周末毀了！「永安漁港」有確診足跡　宣布停業3天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園違規小廣告祭重罰　環保地政聯手取締最高罰30萬

竹市教育處突擊北門國小　臨場進行複合式防災演練

台中男走錯社區大樓　警一眼認出「熟人」帶他回家

國際特赦組織台灣分部　發起響應「寫一封信改變生命」活動

雲林「縣市共推住商節電行動計畫」　朝低碳永續目標前進

「新竹市影像博物館─或者光盒子」試營運中　1月底開麥拉

台東豐田排水改善、卑南右岸三號堤防水防道路農曆年前完成

解決違停亂象　台東市即日起「交通大執法」

劉櫂豪爭取2022春節台東返鄉大專生分流方案　來回8列次七折優惠

台南市議會表揚國際數學競賽得獎學生 郭信良議長勉勵學子繼續學習

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

登山攀布洛阿特峰手指深層凍傷　發黑像石頭被截肢仍保有熱情！

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

一定看過！經典台灣「餐廳型態」　家族事業變分家...各有擁護客人

桃園違規小廣告祭重罰　環保地政聯手取締最高罰30萬

竹市教育處突擊北門國小　臨場進行複合式防災演練

台中男走錯社區大樓　警一眼認出「熟人」帶他回家

國際特赦組織台灣分部　發起響應「寫一封信改變生命」活動

雲林「縣市共推住商節電行動計畫」　朝低碳永續目標前進

「新竹市影像博物館─或者光盒子」試營運中　1月底開麥拉

台東豐田排水改善、卑南右岸三號堤防水防道路農曆年前完成

解決違停亂象　台東市即日起「交通大執法」

劉櫂豪爭取2022春節台東返鄉大專生分流方案　來回8列次七折優惠

台南市議會表揚國際數學競賽得獎學生 郭信良議長勉勵學子繼續學習

樺漢營收締「三冠王」　全年業績飆新高、訂單能見度達2年

彰化過年必去2大燈節！員林燈會1／30登場　月影燈季有超仙紫藤花瀑

《華燈初上》復古妝好夯！郭雪芙「愛子唇色」這樣畫

傑克羅素㹴屁股重壓「坐扁惡霸頭」　粉絲放大看嚇傻：還有呼吸嗎

確診數多1倍！泰國晚間9時餐廳禁飲酒　入境免隔離計畫延後

富公子打人被校董爸關說！《機智校園》倪齊民愛子心切

牙醫師遭2惡男闖入痛毆　竹縣一週2起醫療暴力！檢：嚴從速辦

「TIMTOS x TMTS」兩大工具機展2022祭六大攻略　搶國外商機

超商最新10款草莓甜點！加滿芋泥咬下爆餡　還有泡芙、蛋糕太欠吃

就賣30元！彰化限量肉絲肉圓夠軟Q　冷天必備脆丸湯十塊輕鬆解決

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

地方熱門新聞

即／顏清標驚傳住院「病床照流出」　院方證實

即／桃園中壢某國小7日預防性停課　2學生接觸確診者

對抗海洋塑膠　竹圍漁港出動「湛鬥機」

臥龍洞3屍案外案：曾綁鞭炮炸前女友「驅魔」

獨居翁浴缸泡水6小時險失溫　警搶救送醫

高雄289戶無預警停電！台電解釋了

懷雙胞胎突然破水　雲林警馳援18分送醫

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

中華大同行善會+中壢仁海宮　捐白米萬斤

台中男走錯社區大樓　警一眼認出帶他回家

七美婦人送醫遇「交通船停航」　海巡救援

台南市20日起智慧停車柱採半小時計費

梅嶺賞花接駁車改至台3線綠柏園轉乘

中市提早啟動春節防疫　居家檢疫加重處罰

更多熱門

相關新聞

中興新村柏油路面鋪好又挖　用路人崩潰

中興新村柏油路面鋪好又挖　用路人崩潰

中興新村南新路月前由南投市公所發包、重新刨鋪柏油路面，工程才告結束，怎料路面卻立即出現不明裂紋，經查原來是台電多年前管線工程的回填材質承載力不足，台電因此於11月底再度開挖、回填，導致簇新平整路面又出現大段凹凸「補丁」，同時沿線瀝青碎粒散佈、衍生交通安全疑慮，當地民眾痛批：「地無三里平！」「這樣騎機車實在太危險，會害死人！」

曾夙靖獲中興新村半程馬拉松賽女子組冠軍

曾夙靖獲中興新村半程馬拉松賽女子組冠軍

婦遛狗後機車不翼而飛　美女警調監視器揭真相

婦遛狗後機車不翼而飛　美女警調監視器揭真相

中興新村「省府草地音樂節」國慶日登場

中興新村「省府草地音樂節」國慶日登場

南投路肩淪停車場　「校正回歸」爆鍵盤大戰

南投路肩淪停車場　「校正回歸」爆鍵盤大戰

關鍵字：

國際特赦組織寫一封信改變生命中興新村

讀者迴響

熱門新聞

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

熊熊「我是服務型」揭私密片內幕

小鐘鬆口將脫單　約「巨胸版黃捷」吃年夜飯！

中壢爆面試性侵！亮真槍「生理期也不放過」

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

夫妻買鄉下500萬透天　網狂勸「不如選公寓」

163具百年童屍「還活著」雙眼緊盯

24歲小鮮肉戀上48歲阿姨　同居2天幻滅報警

陶晶瑩店開張「排45分鐘麵沒熟」　她親道歉：下次請你

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

東吳大學驚傳財務赤字　強制系所上繳系友捐款引反彈

Omicron入社區！台大醫示警「很快殺進台北」

快訊／陳時中證實桃機個案增加！

冬雷響！冷氣團再襲一張圖看3變天

即／國道1號死亡追撞　駕駛斷頭慘死

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻
聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面