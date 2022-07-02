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新北鶯歌心希望農場食農體驗　「一日小農夫」拔玉米摘莧菜

▲新北鶯歌心希望農場食農體驗 「一日小農夫」拔玉米摘莧菜。（圖／新北市農業局提供）

▲幼兒園小朋友體驗拔玉米。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

鶯歌心希望農場昨（1日）舉辦「一日小農夫」食農體驗活動，共計150位新北市政府員工幼兒園師生與家長參加，在農事指導員指導下，體驗拔玉米、摘莧菜，讓小朋友體驗農夫的辛勤勞動，透過農場之農業訓練栽培課程，培訓食農教育種子教師，也能寓教於樂，認識平常吃的食物。

新北市政府與鶯歌區農會合作輔導鶯歌心希望農場轉型為食農教育示範基地，提供各學校農事體驗場域，推出「四季食農」系列特色主題體驗，春季拔蘿蔔、夏季拔玉米、秋季挖番薯、冬季採番茄，建立農事體驗模板，供各農場觀摩學習，同時以此基地做為媒合平台，優先媒合新北市優質農場或創生團隊，向本市學校、幼兒園或團體提供食農體驗服務。

▲新北鶯歌心希望農場食農體驗 「一日小農夫」拔玉米摘莧菜。（圖／新北市農業局提供）

▲鶯歌心希望農場舉辦「一日小農夫」食農體驗。

隨著一陣吆喝聲，小朋友們努力的把玉米採了下來，實際來到玉米田才發現，原來平常火鍋裡面的玉米，長在比自己還要高的植物上；另一邊，小朋友開心的在溫室拔菜，指導員也叮嚀小朋友要溫柔對待蔬菜、輕輕拔起，脆弱的葉菜才不會受傷，也藉機會教導小朋友惜食的觀念。

幼兒園表示，鄰近雙北市區又能同時容納一百多人的有機食農教育場域相當少見，能找到場地並成行，讓小朋友們都滿懷期待。鶯歌心希望農場能讓幼兒園的小朋友近距離參與有機生產及收獲過程，有得玩又有安全的農作物可以帶回家，家長在旁邊也能安心看顧。

▲新北鶯歌心希望農場食農體驗 「一日小農夫」拔玉米摘莧菜。（圖／新北市農業局提供）

▲幼兒園小朋友體驗採收青菜。

農業局長李玟表示，為擴大辦理食農教育，心希望農場推出「四季食農」系列特色農事體驗，體驗作物從栽培到收穫的過程，10人以上即可預約，相關課程及農遊體驗，請洽鶯歌區農會：02-2670-6262分機820-823。

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