守護基隆海洋「拒絕四接」　謝國樑力挺護海公投

▲守護基隆海洋生態「拒絕四接」，謝國樑力挺護海公投。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

護海公投為基隆市第一案地方性公投，地方的直接民權是否能夠展現，倍受全國矚目，謝國樑表示，自己身為護海公投的提案人，將會盡自己最大努力，把連署書送入市府，他更呼籲基隆市民朋友一起站出來，力挺護海公投，一同守護海洋拒絕四接。

謝國樑表示，民進黨政府選擇在基隆外木山協和電廠將興建第四天然接收站，為了要「填海造陸」不惜犧牲當地生態環境，把基隆市的民意視若草芥，日前由王醒之議員領銜提出的「基隆護海公投」，日前第一階段已完成連署並送入基隆市府，呼籲基隆市政府不要阻擋民意，儘速通過讓第二階段連署可以順利進行。

▲謝國樑簽署力挺護海公投。（圖／謝國樑辦公室提供）



謝國樑指出，依最近一次基隆市長選舉人數30萬9428人的百分之四來預估，第二階段連署書門檻的安全數量起碼要1.8萬份才會通過。護海公投為基隆市第一案地方性公投，地方的直接民權是否能夠展現，倍受全國矚目，自己身為護海公投的提案人，未來將會盡自己最大努力，把連署書送入市府，守護基隆的海洋生態。

謝國樑也提到，2009年還在擔任立委時，就曾站出來公開反對興建「卸煤碼頭」，甚至不惜與國民黨執政的中央政府槓上，當時預定要興建的卸煤碼頭，目前已變成環境優美的潮境公園，每逢假日都有不少遊客來此遊憩、拍照，因為當初的堅持，才有現在的潮境公園，所以這一次的護海公投絕對不會缺席；反觀現任的基隆市立法委員，完全默不作聲，無視基隆市民權益。

謝國樑最後認為，面對安全門檻需要超過1.8萬連署的第二階段公投，將會是新一波的挑戰，護海公投除了能保護七萬株珊瑚的棲地免於受破壞，更能讓這座巨型天然氣炸彈遠離北海岸，保護基隆市民的安全，這也是自己堅持捍衛到底的原因，所以號召所有熱愛基隆海洋生態的民眾，一起宣傳、一起連署，一定要將第二階段連署書成功送進基隆市政府，讓執政者知道基隆市民不是塑膠做的。

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