▲新北行動治理座談前進汐止，侯友宜傾聽民意交通再優化。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（2日）下午率市府團隊至汐止區公所與里長座談，會中分別針對交通、污水接管、電桿地下化等民生議題與里長充分討論，並致贈汐止區福安宮等11間宗教團體感謝牌，感謝在疫情嚴峻期間共同捐贈防疫物資，支持市府防疫。另外汐止康寧街國道南入匝道工程預計2023年完工。

汐止區長陳健民也報告近年汐止區多項施政成果，包括交通及橋樑與基礎設施改善、市民活動中心重建及補強、新建公有停車場及水返腳公園、星際公園等遊憩場域，並完成69支電桿下地工程，全區汙水納管比例達62.26%等。

水利局表示，新台五路二段23號已改善完成，水碓街55號、水碓街45號-51號、新昌路55號-81號，已納入全市開口排程辦理；而禮門里、忠山里及長江街涵洞至汐萬路一段421號，也已納入汐止第3期計畫向中央爭取補助，俟中央審查核定後採分年分標辦理，預計第三期工程約再接管1萬戶，總工程費約19億。

▲侯友宜致贈汐止區福安宮等11間宗教團體感謝牌。

有關汐止區市民活動中心興修部分，民政局指出，重建的自強及新昌市民活動中心皆已完工啟用，另江北、中興、秀山秀峰福安等市民活動中心之結構補強工程已完工。

關於交通議題部分，針對康寧街（汐湖-橋至中興路）尖峰塞車問題，新工處近年已完成汐止區吉林街拓寬工程，同興路穿越國道1號新闢工程也在施工中，完工後，應能舒緩汐止地區南北向車流。此外，橫科路與福德三路道路拓寬案，城鄉局表示，均已納入都市計畫審議程序中。

對此，侯友宜表示肯定，並指示汐止新興人口多，交通改善是當務之急。交通局表示，目前康寧街增設國道南入匝道工程施工中，預計2023年完工，另已完成「國道3號南港交流道增設南下出口匝道銜接南港聯絡道可行性研究」，將直接以新建路堤或高架方式，於維持原有匝道功能前提下直接銜接南港聯絡道，並提報中央爭取核定推動，完工後可健全系統交流道。

民政局長柯慶忠表示，自2019年行動治理以來，汐止區里長反映案件324件中，解除列管303件，完成率94%，市府努力協助里長解決問題，以實際行動證明下里的意義與價值。

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