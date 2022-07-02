登百「閱」拿獎金！新北市圖暑假出奇招　借書免費觀賞兒童劇

▲新北市圖暑假出奇招，借書免費觀賞兒童劇。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

放暑假囉！新北市立圖書館特別攜手在地，推出各種暑假創意閱讀活動，三重分館邀學子挑戰登百「閱」拿獎金；深坑分館只要借書，便可享有到老街美食消費折價的好康優惠；淡水分館則邀請大小朋友到圖書館看戲劇，玩閱讀，只要借書便可以免費觀賞兒童劇，邀大家暑假一起來借好書、讀好書、享閱讀好康！

新北市立圖書館王錦華館長表示，閱讀素養是108課綱的重要能力，利用暑假培養閱讀習慣，對開學後的學習有相當大的助益，尤其疫情仍未止歇，親子共讀更是穩定孩子情緒、安定人心最有效的方法。為了鼓勵學子暑假持續閱讀和學習，圖書館特別結合在地宮廟、老街商圈、以及社會福利公益基金會，推出不同的創意閱讀活動，希望吸引學子暑假閱讀。

三重分館與財團法人見賢思琪社會福利公益基金會與財團法人新北市三重區先嗇宮合作，推出「悅讀一夏，輕鬆fun暑假」活動，發起暑假閱讀百本書的挑戰任務，7月1日起至8月24日止，只要於三重、蘆洲區各圖書分館累積借閱100本書籍，即可獲得200元閱讀禮券的獎勵；參加閱讀心得比賽還有機會獲得1000元至4000元不等的獎學金，號召學子挑戰登百「閱」拿獎金。

深坑分館則結合老街商圈，推出借書享在地美食消費優惠的「豆腐閱讀節」活動，邀親子暑假一起到深坑看書、逛老街、吃在地美食！7月1日起至7月31日止，只要到深坑分館借滿5本書，便可獲得「閱讀沁涼抵用券」一張，可享有到老街美食消費的折價好康。

另外，7月9日還有「在地萬事通開『香』豆腐書」與「虎哩行行出狀元」的活動，除了帶大家認識聞名的豆腐之鄉，體驗豆腐的製作流程，還可以到老街尋找「狀元郎」，只要幸運找到狀元郎合影，還可以加碼免費獲得好書以及狀元筆；深坑分館同時也展出「閱．豆腐」主題書展。

淡水分館特別為小朋友規畫了暑假兒童劇場，7月9日臺北木偶劇團將帶來改編自臺灣兒童繪本，結合布袋戲與光影戲的「樹上的朋友」；8月14日皮皮兒童表演藝術團「病毒大作戰」則將告訴小朋友該做好些什麼防範措施來對抗病毒？即日起只要到淡水分館借書便可免費索票看兒童劇。詳細活動資訊及參加方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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