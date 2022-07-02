基隆+379！專責病房空床率55.8%　林右昌籲落實防疫措施

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心2日公布國內本土病例新增3萬4748例，其中基隆新增379例，市長林右昌表示，本市今日確診人數為379人，基隆4家醫院COVID-19專責病房181床，收治80人，空床率55.8%，醫療量能仍充足，籲請民眾外出戴好口罩，落實防疫措施，保護自己也保護他人。

有關本市疫情部分，基隆市今日確診數379例中，包括外縣市通報63例，佔16.62%；其中女性205人、男性174人；若以年齡別區分，以25-34歲最多，有67人、占17.68%，35-44歲次之，有66人、占17.41%。至於75歲以上的長者有16人、65-74歲有22人、6歲以下有27人。

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林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房181床，目前收治80人、空床101床，空床率55.8%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症28名、中症17名、輕症15名；部立基隆醫院，輕症19名；三總基隆分院，無收治；礦工醫院，輕症1名。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估11萬7238人，利用快速通道的有3萬2872人，有6萬1364人完成健康條件審核，符合資格已派案4萬6595人，條件不符合則有1萬4769人。

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